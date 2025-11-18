További durvul a konfliktus, Japán biztonsági kockázatokra figyelmezteti a Kínában tartózkodó állampolgárait

Japán figyelmeztette a Kínában tartózkodó állampolgárait, hogy fokozzák a biztonsági óvintézkedéseket, és kerüljék a zsúfolt helyeket, miután tovább mélyült a feszültség a két ország között Takaicsi Szanae japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentései miatt – írja a Reuters.

A figyelmeztetést a tokiói kínai nagykövetség adta ki, miközben a japán külügyminisztérium egyik magas rangú tisztségviselője kedden Pekingbe utazott, hogy tárgyalásokat folytasson kínai partnerével a feszültség enyhítéséről. Kína eközben arra szólította fel állampolgárait, hogy ne utazzanak Japánba. Ez súlyos csapást mérhet a japán gazdaságra, mivel a hivatalos adatok szerint jelenleg a külföldi turisták csaknem egynegyede kínai.

Takaicsi az elmúlt évek legkomolyabb diplomáciai konfliktusát váltotta ki, amikor a hónap elején azt mondta a japán törvényhozóknak: egy Tajvan elleni kínai támadás, ami Japán túlélését fenyegetné, akár katonai válaszlépést is szükségessé tehet.

A kijelentés után a Japánban szolgáló egyik kínai diplomata fenyegető hangvételű írást tett közzé Takaicsiról a közösségi médiában. Ez heves tokiói tiltakozást váltott ki, amire a kínai állami médiában megjelentek durva nyilatkozatok.

Kínai turisták Tokióban. Fotó: GREG BAKER/AFP

Kelet-ázsiai ügyekért felelős japán tisztviselők kedden hangsúlyozták: a biztonsági helyzet, valamint az adott ország politikai és társadalmi körülményeinek átfogó mérlegelése alapján döntöttek a figyelmeztetés kiadásáról. A kínai médiában tapasztalható felfokozott hangulat miatt a japán nagykövetség hétfőn arra is emlékeztette állampolgárait, hogy tartsák tiszteletben a helyi szokásokat, és legyenek körültekintőek a kínai emberekkel való érintkezésben. Azt tanácsolták, hogy ne közlekedjenek egyedül, és különösen óvatosak legyenek, ha gyerekkel utaznak. A feszültség a kulturális életre is kiterjedt, több japán film kínai bemutatóját is elhalasztották.

Peking Tajvant a Kínai Népköztársaság részének tekinti, és szerintük csak idő kérdése, mikor történik meg az újraegyesülés, ha kell, akár erővel kikényszerítve. A sziget mindössze 110 kilométerre van Japántól, és a környező vizek fontos kereskedelmi útvonalat jelentenek Japán számára. Bonyolította a helyzetet, hogy vasárnap a kínai parti őrség hajói jelentek meg egy vitatott szigetcsoport közelében, amit Japán irányít, de Kína is magának követel. A japán parti őrség szerint sikerült kiszorítaniuk a kínai hajókat. Az Egyesült Államok ugyan hivatalosan nem ismeri el a szigeteket japán területként – Japán Szenkaku, Kína Tiaojü néven említi őket –, de 2014 óta többször kijelentette, hogy egy támadás esetén a Japánnal kötött biztonsági szerződés alapján megvédené őket.