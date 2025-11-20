Az amerikaiak és az oroszok kidolgoztak egy új béketervet, ami alapján az ukránoknak olyan területeket is fel kellene adniuk, amiket még el sem foglaltak az oroszok

Az amerikai és az orosz kormány kidolgozott egy új tervet az ukrajnai háború lezárására. A Reuters forrásai szerint a tervben olyan feltételeket fogalmaztak meg, amiket Ukrajna eddig tárgyalási alapként is kizárt.

Az ukránoknak a teljes Donbászt fel kellene adniuk, olyan területeket is, amiket az oroszok még nem foglaltak el. Emellett jelentősen csökkenteniük kellene az ukrán hadsereg létszámát, és korlátozniuk kellene egyes, nagy hatótávolságú fegyvereik használatát is. A terv szerint az amerikaiak orosz területként ismernék el a Krím-félszigetet és az elfoglalt régiókat. Az ukránok által ellenőrzött területeken pedig nem állomásozhatnának külföldi (brit, francia) békefenntartók.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Sajtóinformációk szerint a tervet az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és az orosz kormány tanácsadója, Kirill Dmitrijev dolgozta ki. Az amerikai kormány hivatalos formában egyelőre nem ismerte el a terv létezését. Marco Rubio külügyminiszter azonban szerda este arról beszélt, hogy a tartós békéhez mindkét háborús félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie. Egy amerikai tárgyaló delegáció egyébként szerdán érkezett meg Kijevbe.

Mivel az ukrán kormány éppen egy korrupciós botránnyal küzd, egyes elemzők szerint a tervvel az oroszok akarnak nyomást helyezni az ukránokra, hogy meggyengült pozíciójukban engedményeket tegyenek. (via The Guardian, The New York Times)