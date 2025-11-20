Trump fogadja a szerinte „kommunista” Zohran Mamdanit

Donald Trump pénteken a Fehér Házban fogadja Zohran Mamdanit, New York frissen megválasztott polgármesterét.

Az amerikai elnök azt írta, hogy a találkozót a „kommunista” Mamdani kezdeményezte. A magát demokratikus szocialistaként meghatározó Mamdani szerdán azt mondta, őszintén akar beszélni az elnökkel arról, hogy mit jelent kiállni a New York-iakért, és hogyan küzdenek a lakosok azért, hogy megfizessék a városban lakás költségeit.

Zohran Mamdani Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Trump korábban keményen támadta Mamdanit. A polgármester-választás előtt például azzal fenyegetőzött, hogy ha a „kommunista” Mamdani nyeri a választást, megvonja a városnak járó szövetségi forrásokat. Az elnök egyébként a republikánus jelölt helyett New York állam volt kormányzóját, a függetlenként induló demokrata Andrew Coumót támogatta a választáson.

Mamdani győzelmi beszédében szólt vissza az elnöknek. Többek között azt mondta, hogy Trump elárulta a nemzetet, az elnököt pedig egy rosszindulatú háziúrhoz hasonlította, aki kihasználja az albérlőit. Azt ígérte, véget vet annak a korrupciós rendszernek, ami lehetővé tette, hogy a „Trumphoz hasonló milliárdosok kibújjanak az adófizetés kötelezettsége alól”.

