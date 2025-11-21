A mohácsi önkormányzat felmondja a félkész kikötő kivitelezési szerződését

gazdaság
A mohácsi önkormányzat szerződésszegésre hivatkozva felmondja a mohácsi kereskedelmi kikötő építéséről szóló szerződést. A projektbe viszont konzorciumi partnerként bevonják az Építési és Közlekedési Minisztériumot - írta meg a Telex.

A döntés azért különösen érdekes, mert a kivitelező cég (Platina-Bau Zrt.) ügyvezetője nemrég a 444-nek ismerte el, hogy egy másik családi vállalkozásuk, a csődeljárás alatt álló Hungaro Energy Kft. a több tízmilliárdos gázos áfacsalási ügy egyik központi szereplője.

A mohácsi kikötő megépítésének költségét 2015-ben 5 milliárd forintra becsülték. A közbeszerzést a Platina-Bau nyerte meg, a cég 2020-ban kötött szerződést a várossal. A kikötőt már 2023-ban át kellett volna adni, azonban technikai problémák miatt csúszott a projekt. Közben a költségek is növekedtek, 2024-ben már 2026-os átadással és 15 milliárd forintos összköltséggel számoltak.

Mivel a kivitelezés látványosan nem haladt, és a cég sem adott nyilvános magyarázatot a csúszás okaira, a mohácsi ellenzéki képviselők már amiatt aggódtak, hogy az uniós források visszafizetési kötelezettsége miatt a város költségvetése is bajba kerülhet a projekt miatt.

Augusztusi fotó a mohácsi kikötő építéséről
Fotó: Schwarcz-Kiefer Patrik / Facebook

A mohácsi közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat szerint a fideszes városvezetés is megelégelte a csúszást. Az előterjesztésből kiderült, hogy a Platina-Bau 4 milliárd forinttal akarta megemelni a projekt költségvetését. Az önkormányzat pénzt kért az újabb emelésre, de az irányító hatóság nemet mondott. A döntésről október végén tájékoztatták a Platina-Baut. Mivel a cég csak a logisztikai csarnoképületet készítette el, a szakértői vélemény szerint megszegte a szerződést.

A polgármester a szerződés azonnali hatályú felmondására tett javaslatot, amit a közgyűlés meg is szavazott. A polgármester arról is beszélt, hogy kötbért szeretnének érvényesíteni a Platina-Bauval szemben.

