Lemondott az MNB alelnöke, Virág Barnabás

Lemondott megbízatásáról Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke. Virág a jövőben elnöki tanácsadóként segíti majd a jegybank munkáját.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A helyét Banai Péter Benő veheti át, aki 1998 és 2005 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta pedig az MNB elnöki főtanácsadója volt. Az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére – írta a jegybank a közleményben.

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként. (MTI)