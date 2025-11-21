Már három éve töretlenül zuhannak a hazai beruházások

Azt ugyan eddig is lehetett sejteni, hogy a hazai beruházások inkább visszafogják a gazdaság növekedési potenciálját, minthogy segítenék azt, a KSH friss közlése ezt a sejtést kétségkívül megerősíti. A statisztikai hivatal jelentése szerint az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához mérten a nyers adat szerint 3,8 százalékkal csökkentek tovább a beruházások, a szezonálisan kiigazított adat szerint pedig 4,1 százalékos volt a visszaesés mértéke. A második negyedévhez képest 0,3 százalékos volt a csökkenés.

A friss adat azt is jelenti, hogy a legutóbbi, 2022-es választás óta eltelt 13 negyedévben a kiigazított adatok alapján 12-ben csökkentek a beruházások. Az ágazat pocsék teljesítményét mutatja az is, hogy a harmadik negyedévben még mélyebb lett a gödör, a 2021-es év átlagától a teljesítmény ugyanis 19,6 százalékkal marad el, aminél rosszabbra még nem volt példa.

Bár az első közléskor a KSH még nem árul el részleteket a beruházások alakulásáról, annyit mégis lehet tudni, hogy „a beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte“. Érdekesség, hogy a második negyedévben még pont a most vélhetően legrosszabb teljesítményt nyújtó szállítás, raktározás volt az a gazdasági ág, ami kompenzálni, mérsékelni tudta a többi ágazat csökkenő teljesítményét.

Az első három negyedév egészét tekintve idén 5,4 százalékos volt a beruházások csökkenése, ami valamivel kedvezőbb az előző évi 14,2 százalékos mínusznál. Az viszont egyáltalán nem jó hír, hogy az idei 5,4 százalékos csökkenés a tavalyi mélypontra jött rá.

Összességében ugyan vélhetően a közelgő választások miatt a kormány elindított néhány nagyobb beruházást, de az uniós pénzek elmaradása, a vállalkozások csekély beruházási hajlandósága továbbra is beárnyékolja a kilátásokat. Miközben stagnáló gazdaság esetén pont az állami beruházásoknak lenne az a szerepe, hogy a vállalkozások elmaradó beruházásait ellensúlyozza.