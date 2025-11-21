Szociális szervezettől kér segítséget a BudaPart, miután kiderült, hogy arra kérte a lakóit, hogy ne segítsenek a hajléktalan embereknek

Felháborodást váltott ki a csütörtöki hír, miszerint a BudaPart lakópark üzemeltetői arra kérték a lakókat, hogy ne segítsenek a hajléktalan embereknek a környéken. A reakciók miatt a lakópark üzemeltetői egy szociális szervezettől kérnek segítséget.

Az ügy azután robbant ki, hogy a Telex nyilvánosságra hozta a lakópark üzemeltetőinek üzenetét, amit a lakóknak címeztek. Ebben arra kérték a lakókat, hogy azért ne adjanak élelmet vagy egyéb támogatást a hajléktalanoknak, mert a segítségnyújtás azt eredményezi, hogy a rászorulók rendszeresen visszatérnek a környékre, ami „hosszú távon nehezen kezelhető helyzetet teremt a lakóközösség számára”.

Az ügyre a lakópark üzemeltetői pénteken reagáltak. Az RTL Híradónak azt írták, hogy kiemelten fontosnak tartják a helyzet humánus rendezését, ezért megkerestek egy olyan szociális szervezetet, ami tapasztalatának köszönhetően valódi megoldást tud nyújtani.

A BudaPart városnegyed 2025 októberében Fotó: Németh Dániel/444

A BudaPark eredetileg Garancsi István projektje volt, de később Hernádi Zsolt és Tiborcz István is beszállt a beruházásba. A budapesti Kopaszi-gátnál a lakópark mellett irodaházak is épültek, többek között a MÁV, az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Választási Iroda is a városnegyedben bérelhet irodát.