A hideg miatt mély kátyú lett a Lurdy háznál, legalább 14 autó kapott defektet szombaton

Egy TikTok videó szerint a Lurdy ház közelében legalább 14 autó lett defektes szombat este - írta a Totalcar.

A videót a helyszínre érkező egyik autómentő sofőrje készítette. A beszámolók szerint a villamossínek közelében kitört egy darab az aszfaltból, az így keletkező kátyú pedig kivágta az autók kerekét. A BKK zavarelhárító autókat és egy autóbuszt is küldött a helyszínre, hogy a károsultaknak ne a hidegben kelljen ügyet intézni.

A lap megkeresésére a BKV azt írta, a Könyves Kálmán körút és Mester utca kereszteződésében a villamosvágányok közelében lévő aszfalt alatti betonrétegek elhasználódtak, ezért a csomópont komplex rekonstrukciójára lenne szükség.

A tervek szerint 50-60 centi mélyen kicserélnének minden réteget, így szilárd betonalapra lehetne felvinni az aszfaltot, 8-10 centi vastagon, az út minősége így tartós lenne. A kivitelezés pénzhiány miatt csúszik, így a kereszteződést rendszeresen ellenőrzik, és ha kell, javítják a hibákat. Az elmúlt időszakban is többször aszfaltoztak ott.

Többszöri aszfaltozásunk és ellenőrzéseink ellenére a hideg és csapadékos időszakban a felső, repedezett aszfaltréteg képes minden előzmény nélkül kitöredezni, és mély kátyúvá alakulni. Ez történt szombaton is. A hibát azonnal, hideg aszfalttal javítottuk - írta a BKV.

Az autósoktól elnézést kértek, cégnek van olyan felelősségbiztosítása, ami az okozott károkra fedezetet nyújt. A burkolathibát olyan gyorsan javították, ahogy tudták.