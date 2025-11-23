„Ezek voltak a legjelentősebb és legproduktívabb tárgyalások” - mondta Rubio, miután órákig beszélt az ukránokkal a béketervről

Genfben tárgyalt a 28 pontos amerikai béketervről az amerikai és ukrán delegáció, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke optimistának tűnt a megbeszélés után - írja a CNN.

Rubio szerint ezek voltak az eddigi legproduktívabb és legjelentősebb tárgyalások, és most az Egyesült Államok által támogatott javaslat kiigazításán dolgoznak. Jermak arról beszélt, a delegációk jó előrelépést értek el.

Az amerikai és az ukrán tárgyalódelegáció Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ez meglepő ahhoz képest, ahonnan indult a folyamat. A béketerv a héten szivárgott ki, az ukránoknak jövő csütörtökig kell elfogadniuk. A hírek szerint az elképzelés jelentős területi veszteségekkel és katonai korlátozásokkal járna Ukrajna számára, nem véletlen beszélt arról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, hogy vagy a méltóságukat veszítik el, vagy az amerikai támogatást. A legtöbb európai vezető is szitkozódott a terv miatt.

A helyzetet nehezítette, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter az amerikai szenátoroknak zárt körben állítólag azt mondta, ez a terv nem Amerika hivatalos politikája, a dokumentumot Steve Witkoff különmegbízott egy Oroszországot képviselő féltől kapta. Rubio ezt nyilvánosan visszautasította, közben viszont Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialön csupa nagybetűvel arról írt, az ukrán vezetés nem elég hálás a háború lezárása érdekében tett erőfeszítéseiért. Putyint a posztban nem bírálta, annál többet kapott Joe Biden.

A genfi megbeszélés előtt az sem volt világos, hogy a 28 pontos béketerv végleges-e, vagy lehet róla tárgyalni. A CNN próbálta megkérdezni Rubiót, hogy ha Ukrajna elutasítja a békejavaslatot, Amerika tényleg hátat fordít-e neki, de a külügyminiszter nem válaszolt, hanem merev arccal elvonult a riporter mellett. Pár órával később már derűsebbnek tűnt, Rubio és Jermak is pozitív hangulatban volt. A személyes tárgyalások este még folytatódnak, amerikai és ukrán tisztviselők későbbre ígértek tájékoztatást a részletekről.

Jermak és Rubio Fotó: BEYZA BINNUR DONMEZ/Anadolu via AFP

Zelenszkij arról posztolt, hogy a békének méltóságteljesnek, erősnek és tartósnak kell lennie. Szerinte az egész diplomáciai helyzet nehézsége, hogy Putyin nem hajlandó befejezni az inváziót, nem számít neki, hogy hány embert veszítenek. Az X-en közzétett bejegyzésben háláját fejezte ki az amerikai elnöknek és az európai vezetőknek, hogy megbeszéléseket folytattak a béketervről.

Zelenszkij szerint fontos, hogy ne felejtsék el a fő célt, vagyis állítsák meg Oroszország háborúját, és akadályozzák meg, hogy az újra kitörjön.

A német kancellár a G20 csúcs után a Guardian szerint arról beszélt, szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy csütörtökig megállapodás születhet az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint Ukrajna határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni, a haderő korlátozása pedig „sebezhetővé tenné az országot a jövőbeli támadásokkal szemben.” Azt is fontosnak tartotta, hogy Ukrajna békéjének biztosításában Európának is vezető szerepet kell kapnia.

Recep Tayyip Erdogan török elnök közölte, hétfőn telefonon beszél Putyinnal a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekről, illetve a fekete-tengeri gabonaszállításokról. Mindeközben Oroszország tovább nyomul előre, az orosz védelmi minisztérium szerint három falut foglaltak el két ukrán régióban.