Trump megint ott tart, hogy az ukránok nem elég hálásak

Miközben az ukránoknak néhány napjuk maradt, hogy döntsenek a 28 pontos amerikai béketervről, Donald Trump amerikai elnök arról posztolt a Truth Socialön, hogy az ukrán vezetés semmiféle hálát nem mutatott feléjük, Európa pedig továbbra is veszi az orosz olajat.

Trump ezt Zelenszkijnek is a szemére vetette az első, botrányosra sikeredett tárgyaláson, azóta Zelenszkij odafigyel arra, hogy sokszor kifejezze háláját. A kiszivárgott 28 pontos terv után - ami terület- és haderőfeladással is jár - az ukrán elnök drámai beszéddel fordult a népéhez, Marco Rubio pedig egy zárt körű tanácskozáson állítólag arról beszélt, a tervezet nem tükrözi a hivatalos amerikai álláspontot. Hivatalosan ezt később Rubio cáfolta, de Donald Tusk azért felvetette, vajon kié ez a béketerv. A Guardian összefoglalója szerint Trump most azt rója fel az ukránoknak, hogy a háború lezárására tett erőfeszítésekért nem elég hálásak.

Zelenszkij az X-en arról írt, az ukrán delegáció ma Genfben tárgyal (a nyugati szövetségesekkel), és arra koncentrál, hogy megvalósítható megoldásokat találjon a háború befejezésére, a béke helyreállítására és a tartós biztonság garantálására.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

A tárgyalódelegáció már adott gyorsjelentéseket, és jelenleg úgy tűnik, az amerikai javaslat számos, az ukrán nemzeti érdek szempontjából kritikus elemet tartalmazhat. Így tovább dolgoznak azon, hogy annak minden eleme hatékonyan szolgálja a vérontás és a háború befejezését.

Trump egyébként a posztjában nemcsak Zelenszkijt és Európát, hanem Joe Bident is hosszan hibáztatta, hogy kitört a háború. Megint leírta, amit olyan sokszor elmond, ha ő lett volna az elnök, ez a háború el sem kezdődik. Az orosz elnökre nem tett semmilyen megjegyezést.

A német kancellár a G20 csúcs után a Guardian szerint arról beszélt, szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy csütörtökig megállapodás születhet az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint Ukrajna határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni, a haderő korlátozása pedig „sebezhetővé tenné az országot a jövőbeli támadásokkal szemben.”

Recep Tayyip Erdogan török elnök közölte, hétfőn telefonon beszél Putyinnal a háború befejezésére irányuló erőfeszítésekről illetve a fekete-tengeri gabonaszállításokról. Mindeközben Oroszország tovább nyomul előre, az orosz védelmi minisztérium szerint három falut foglaltak el két ukrán régióban. (A cikket megjelenés után frissítettük a Guardianben megjelent nyilatkozatokkal.)