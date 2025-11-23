Rubio ragaszkodik hozzá, hogy Washington dolgozta ki az ukrajnai béketervet

Szenátorok egy csoportja arról számolt be, hogy Marco Rubio zárt körben azt mondta nekik, az orosz-ukrán háborút lezárni célzó béke tervezet nem tükrözi a hivatalos amerikai álláspontot. Szombaton Mike Rounds republikánus szenátor azt mondta, Rubio egy képviselőknek tartott megbeszélésen kijelentette: a tervezet nem az Egyesült Államok hivatalos politikája. A Halifaxi Biztonsági Fórumon úgy fogalmazott: „Amit Rubiótól hallottunk, az az volt, hogy ez nem egy amerikai javaslat.” Rounds szerint őt arról tájékoztatták, hogy a tervet Steve Witkoffnak, Trump külföldi diplomáciai megbízottjának egy „Oroszországot képviselő” fél adta át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – tette hozzá.

A külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott ezt követően „kirívóan valótlanak” nevezte Rounds beszámolóját - írja a BBC. Azt írta: „Ahogy Rubio külügyminiszter és az egész adminisztráció következetesen hangsúlyozza, ezt a tervet az Egyesült Államok dolgozta ki, az oroszok és az ukránok észrevételei alapján.” Rubio ezután maga is megszólalt, azt közölve: „A békejavaslatot az Egyesült Államok készítette. Alapja egyrészt az orosz fél visszajelzése, másrészt pedig Ukrajna korábbi és jelenlegi álláspontja.”

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Donald Trump szombaton azt mondta: a terv nem „végső ajánlat” Ukrajna számára, pedig korábban úgy fogalmazott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek „el kell fogadnia” azt. Trump korábban csütörtökig adott határidőt Ukrajna számára a javaslat elfogadására, de hozzátette: a határidő meghosszabbítható, ha a tárgyalások előrehaladnak.

A 28 pontos békecsomagról szóló első sajtóhírek után dráami beszédében Zelenszkij arra figyelmeztetett: országa „történelme egyik legnehezebb pillanatát” éli az Egyesült Államok részéről érkező nyomás miatt. Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel szemben azt mondta, a javaslat „alapjául szolgálhat” egy megállapodásnak.

A héten kiszivárgott tervet szövetségesek és washingtoni politikusok is erősen Oroszország számára kedvezőnek tartják. Az eddig megismert részletek szerint ugyanis egyebek mellett Ukrajnának ki kellene vonnia csapatait olyan keleti területekről, amelyeket Oroszország fegyverrel sem tudott elfoglalni, és korlátoznia kellene hadserege létszámát és képességeit. Az ukrajnának felajánlott biztonsági garanciákról viszont kevés a konktétum.

Vasárnap Rubio és Witkoff Svájcban tárgyal ukrán és európai biztonságpolitikai tisztségviselőkkel a javaslatról, miközben az európai vezetők komolyan kritizálták a béketervet.