Az EU, Japán és Kanada összeírták, mi a problémájuk Trump ukrajnai béketervével

Az aláírók egy része a G20-csúcson.

Itt az első írásba foglalt, hivatalos európai reakció Donald Trump ultimátumszerűen előterjesztett béketervére, amit a dél-afrikai G20-csúcstalálkozón írtak alá Kanada, Finnország, Franciaország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Spanyolország, Nagy-Britannia, Németország és Norvégia vezetői és 2 uniós csúcsvezető. A szöveget Ursula von der Leyen bizottsági elnök is megosztotta.

A közös állásfoglalás nyitásként üdvözli az amerikai béke-erőfeszítéseket, és leszögezi, hogy a 28 pontból álló javaslatcsomagban vannak olyan alapvetően fontos elemek, amik feltételei a tartós és igazságos békének.

Utána viszont azt hangsúlyozza, hogy a javaslat jelenlegi formájában csak alap, ami még kiegészítésre szorul. Az aláírók jelzik, hogy készek részt venni a következő tárgyalásokon, és világossá teszik, hogy azon az alapon állnak, hogy határokat erőszakkal ne változtassanak meg.

A szövegben jelzik, hogy aggasztja őket a terv azon része, ami csökkentené az ukrán hadsereg létszámát, ami szerintük „sebezhetővé tenné Ukrajnát a jövőbeli támadásokkal szemben.”

Leszögezik, hogy a NATO és az EU tagországaira hatást gyakorló pontokat csakis az érintettek egyetértésével fogadhatják el.

A közlemény végén jelzik, hogy továbbra is teljes mellszélességgel támogatják Ukrajnát, illetve hogy a következő napokban szoros egyeztetésben lesznek Ukrajnával és az USA-val is.