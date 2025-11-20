Az új Trump-béketerv olyan, mintha valamelyik ukránok számára elfogadhatatlan korábbi verziót dátumozták volna át

Az augusztusi alaszkai találkozó, majd az egyelőre hamvába holt budapesti csúcsos fordulatok után újabb lendületet kaphat a Donald Trump-i ukrajnai béketeremtés. Elsőként az Axios számolt be arról – amerikai és orosz tisztviselőkre hivatkozva –, hogy az amerikaiak titokban egy 28 pontból álló béketervezetet dolgoztak ki Oroszországgal az ukrajnai háború lezárására.
Ennek előkészítésén Steve Witkoff, Donald Trump ingatlanmágnásból lett Putyin-kapcsolattartója dolgozott, aki orosz részről elsősorban Kirill Dmitrijevvel tárgyalt. Utóbbi egyszerre az orosz szuverén vagyonalap vezetője és az Ukrajnáról szóló diplomáciai tárgyalások főszereplője. Dmitrijev a héten optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről, mert úgy érzi, ezúttal „valóban meghallották az orosz álláspontot”. Egyes hírek szerint a törökök és a katariak is részt vehettek valamilyen módon a béketerv kiagyalásában.
Witkoff diplomáciai profizmusa ügyében egyébként többször merültek már fel kétségek, most épp véletlenül az X-re posztolt ki egy minden bizonnyal személyes üzenetet, amit gyorsan törölt, de hát az internet nem felejt. (A posztban a leggyakoribb értelmezés szerint arra utalhatott, hogy az Axios újságírói Kirill Dmitrijevtől szerezhették információikat.)
Nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók.