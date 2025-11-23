Turulszobrot adott át Ankarában Tilki Attila akszakál, a törökök szerint türk tugrulmadarat ábrázol az alkotás

Madárszobrot avattak a héten Magyarország törökországi nagykövetségén Ankarában. A szobor elkészültét a magyar külügyminisztérium támogatta az avatásról szóló török beszámoló szerint, és nem fukarkodott: 650 kilogramm bronzot és travertínót használt fel Böjte Horváth István szobrász a művéhez. A madár a világot jelképező gömbön áll, onnan tekint az Atatürk sugárút népére.

A mű egy madár, de nem sas vagy sólyom, hanem a magyar őstörténetből ismert turul. De az is lehet, hogy nem turul, hanem a türk népek közös örökségét jelképező tugrul (toğrıl), az erről szóló beszámolók ugyanis nem egységesek.

Turul vagy tugrul szobor avatása Ankarában, a magyar nagykövetségen Fotó: Nemzetközi Török Kulturális Szervezet (TÜRKSOY)

Az avatáson beszédet mondó, magát visszafogottan akszakálként (bölcs vezér) definiáló Tilki Attila (valójában fideszes országgyűlési képviselő, akit kitiltottak Ukrajnából, viszont tagja Türk Államok Szervezete Akszakalları Tanácsának, ami a „Bölcsek Tanácsa”) hosszan beszélt arról, hogy a turul mennyire meghatározó a magyaroknak az Árpád-ház óta.

Mátis Viktor nagykövet is turulmadárról beszélt Tikli beszámolója szerint, ám ő azt már összekötötte a türk népekkel, azt nem tudni, mi alapján. „A magyarok számára a turulmadár az összetartozást és az egységet jelenti. Ez a madár azt is kifejezi, hogy türk eredetűek vagyunk. A magyarok önmagukat ebből a mitikus madárból eredeztetik” – mondta a nagykövet.

A török beszámolók egyértelműen tugrulként jellemzik a szobrot. A tugrult főleg a török nemzet szellemének, erejének és szabadságvágyának szimbólumaként értelmezik, és ekként – valamint nevében és anatómiájában is – meglehetősen hasonlít a magyar turulhoz.

Az alkotó, Böjte Horváth diplomatikusan úgy fogalmazott, „a szobor a két ország közös történelmét és barátságát jeleníti meg”.

Az utóbbi években a kormány és Orbán eléggé ráfeküdt a magyar–türk kapcsolatokra. 2018 óta Magyarország megfigyelő a Türk Államok Szervezetében. Szijjártó Péter 2022-ben jelentette be, hogy az ankarai magyar nagykövetség új, 3000 négyzetméteres épületet kap – amit Orbán Viktor török barátja, Adnan Polat építhet. Arról nem tudni, hogy ez a projekt hogy áll, az átadásáról még nem jelent meg hír.

