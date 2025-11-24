A Magyar Nemzetben hivatkozási alap a Semjént és Rogánt megvádoló Káncz Csaba

Soha nem látott politikai leszámolást ígért Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, miután szeptemberben berobbant a „Zsolti bácsizás”. Káncz Csaba geopolitikai elemző egyik Facebook-posztja sokat tett hozzá a botrányhoz, ő volt az, aki szeptember 13-án az információira hivatkozva, bizonyítékok nélkül súlyos bűncselekményekkel vádolta meg Semjén Zsoltot és Rogán Antalt.

Az ügyben nyomozás indult, az Igazságügyi Minisztérium pedig közzétette a vizsgálati anyagot, amiben Káncz brit titkosszolgálati kapcsolatait említik, amit Káncz visszautasított.

A Kocsis által beígért politikai leszámolás elmaradt, a Magyar Nemzet pedig már hivatkozási alapként tekinti, mit posztolt Káncz Csaba egy héttel a semjénes poszt előtt. Akkor Káncz Vértes Árpád volt SZDSZ-es hévízi polgármesterről írt, ami most azért lett fontos, mert a Tisza egyik jelöltje Vértes lánya.