Hankó Balázs: Brüsszel a magyar egyetemek döntéseivel megy szembe

„Harc és nagy csata lesz Brüsszelben csütörtökön (mi más lenne?), amikor az uniós országok oktatási miniszterei tárgyalnak az új Erasmus stratégiáról, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában:

Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, ameddig a magyar egyetemisták és kutatók nem kapják meg jogos jussukat, az Erasmus és a Horizont programot

– mondta Hankó, aki egy nappal korábban Facebook-posztot is szentelt a témának, mely az alábbi ígéretes kezdéssel indult:

A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatatlanná tenni az elfogadhatatlant.

Ezzel arra utalt, hogy az Európai Bizottság kirakott a programból 21 magyar modellváltó egyetemet, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványok irányítása alatt állnak. A Bizottság ezt azzal indokolta, hogy az érintett intézmények működése nem átlátható.



A miniszter most azt mondta, azért jogtalan a döntés, mert a magyar kormány végrehajtotta az egyeztetett jogszabálymódosítást, bevezette az Európai Bizottság által kért szabályozásokat. Szerinte a bizottság „mindenféle hazugságokat állított”, ezek egyike volt, hogy az egyetemi fenntartó testületekben többségben vannak a politikusok. Jelezte, annak idején 105 tagból 13 volt politikus, akik lemondtak két hónapon belül, de elmondta azt is, hogy Ausztriában az egyetemi tanácsok 50 százaléka kormányzati delegáltakból áll.

Hankó szerint a bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör, és közölte, hogy a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így amit Brüsszel csinál, a magyar egyetemek döntéseivel megy szembe. A miniszter szerint egyenesen szuverenitási kérdés, hogy „Brüsszel most ott tart, hogy a magyar egyetemek rektoraira akar összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni, vagy brüsszeli NGO-k lehetnek azok, akik által az egyetemek fenntartó testületeibe tagokat lehet választani”.

Azt is kifogásolta, hogy a javaslat észak-afrikai, palesztin egyetemeket vonna be az Erasmusba, 350 ezer Európán kívüli egyetemista érkezne az európai egyetemekre. Szó volt a műsorban arról is, hogy hat magyar egyetem az Európai Unió Bíróságához fordult. Hankó Balázs a 2022-ben indult perről az egyetemek elmondására hivatkozva azt mondta,

a bírók meg voltak rökönyödve az Európai Bizottság hazugságain, azon, hogy mindenféle vizsgálat nélkül zárták ki a magyar iskolákat, meg sem kérdezték a rektorokat, diákokat, oktatókat. A tárcavezető szerint az igazságnak győzedelmeskednie kell, de politikai kérdés, hogy az igazság kiderül-e az áprilisi választás előtt.

Hankó Balázs azt mondta, „harcolunk, nagy csata lesz", és az új stratégiának ki kell mondania, hogy minden európai uniós állampolgárnak Erasmus-jogosultsága van, így a magyar egyetemistáknak is. Leszögezte, enélkül nem szavazzák meg a stratégiát, márpedig ahhoz egyhangú döntés szükséges. (via MTI, HVG)