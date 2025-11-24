Hégető Honorka-díjat kapott a 444 két ukrajnai riportja

szolgálati közlemény
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hégető Honorka-díjat kapott két olyan anyagunk is, amit 2025-ben Ukrajnában készítettünk. Ezt a díjat minden évben olyanoknak ítélik, akik fontos társadalmi kérdésekkel foglalkozó anyagokat készítenek.

Díjazott lett az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videónk:

Forrás

A videó elkészítése során Takács Lili és Kristóf Balázs azért utaztak Ukrajnába, hogy olyan fiatalokkal találkozzanak, akiknek saját tapasztalataik vannak arról, hogyan bánnak az oroszok az ukrán gyerekekkel.

Készítők:

  • Takács Lili riporter, szerkesztő
  • Kristóf Balázs operatőr, vágó
  • Plankó Gergő szerkesztő
  • Kiss Bence animáció, vágó
  • Botos Tamás vágó
  • Gazda Albert fordítás
  • Nagyija Drabik fixer, tolmács

Fotós különdíjat kapott Bankó Gábor kollégánk, aki Takács Lilivel közösen egy Harkiv tartományban lévő stabilizációs ponton töltött egy éjszakát, ahova a frontról szállítják a sebesülteket, ezt pedig A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért című riportban dolgozták fel.

Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444

A Hégető Honorka-díjat 2003 óta olyan riportok készítőinek ítélik oda, akik magas színvonalon készítenek társadalmi érzékenységű riportokat. A díjat az RTL Klub a 29 éves korában autóbalesetben elhunyt tévés szerkesztő, Hégető Honorka emlékére alapította.

A további díjazottak 2025-ben:

szolgálati közlemény Takács Lili 444 kristóf balázs hégető honorka díj Bankó Gábor ukrajna
Kapcsolódó cikkek
Videó

Elveszik a gyerekeket, hogy irányítsák a felnőtteket

Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.

Kiss Bence, plankog, Gazda Albert, Takács Lili, Botos Tamás, Kristóf Balázs
video

A fájdalom összes árnyalata: véget nem érő harc az ukrán sebesültekért

Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.

Takács Lili, Bankó Gábor
háború