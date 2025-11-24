Levele alapján Varga Zs. András kétségbe vonja, hogy a tiszás appot letöltő bíró pártatlan lenne választási ügyekben

A november eleji, talányosan megfogalmazott közleménye után Varga Zs. András kúriai elnök egyértelműen leírta, mi a problémája a Tisza Világ appot letöltő bírókkal.

Varga Zs. András, a Kúria elnöke Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

November elején, miután az ismeretlen hátterű, de a kormánymédia által gyakran idézett Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban megírta, bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban, a Kúria mindenfajta kontextus nélkül annyit írt, a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és pártatlanság, a bírák nem végezhetnek politikai tevékenységet, a Kúria pedig készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására, ha van bizonyítékkal alátámasztott információ.

Erre reagált egy közleménnyel most szombaton az Országos Bírói Tanács, amely szerint minden jogszabályi alapot nélkülöz, hogy a Kúria eljárásokat folytasson le az ügyben, hiszen a szolgálati bíróságok függetlenek a Kúriától. Emlékeztettek, megvan a pontos eljárási rend arra az esetre, ha egy bíró megszegi a politikai tevékenységre vonatkozó tilalmat. Abban az esetben „az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető fegyelmi eljárást kezdeményezhet a szolgálati bíróságnál, s ezt követően az eljárást a szolgálati bíróság folytatja le.” Az Országos Bírói Tanács szerint a Kúria közleménye komoly aggodalmat kelthetett a bírókban, hiszen „a jogszabályi kereteken túllépő eljárásokat helyez kilátásba”, ami nem megengedhető.

Erre a közleményre reagált hétfőn egy nyilvánosságra hozott levélben Varga Zs. András, aki a ködösen megfogalmazott kúriai közlemény után ráerősít, valóban a tiszás adatszivárgásra reagáltak november elején.

Varga Zs. azt írta, amikor csak arról szóltak a hírek, hogy a listán aktív bírók is szerepelnek, azzal még nem volt dolga a Kúriának, később viszont arra utaló sajtóhír is megjelent, hogy kúriai bíró is érintett.

Varga Zs. az Országos Bírói Tanácsnak címezve azt írta, „ugye nem gondolják, hogy ez mellékes? A Kúria ugyanis Magyarország első és végsőfokú választási bírósága, mégpedig 2026-ban országgyűlési választások lesznek. Tényleg úgy gondolják, hogy ha esetleg kiderül, hogy kúriai bíró, netán választási ügyekben eljáró bíró szerepel az egyik párt szimpatizánsai között, akkor ez a bíró pártatlanul tud eljárni a választási ügyekben? Tényleg úgy gondolják, hogy ezt bárki el is hiszi nekünk? Szeretném hinni, hogy nem így gondolják.”

Varga Zs. szerint a november eleji közleményük arról szól, hogy ha egy bíróról tényleg bebizonyosodik, hogy megsértette az Alaptörvényben írt politikai szerepvállalási tilalmat, akkor ezt megvizsgálja. Ennek keretében kezdeményezhet a Szolgálati Bíróság eljárását is, de lehet más következménye is. A Kúria elnöke szerint ő a törvények alapján jár el.

Tóth Balázs helsinkis ügyvéd szerint egyébként az app letöltésével még nem sért semmilyen szabályt egy bíró, viszont tiszás pólóban mézeskalácsot sem oszthat.