Három évet is kaphat, aki visszaélt a tiszások adataival

  • Több mint egy hete nyomoz a rendőrség, miután 200 ezer tiszás adata került nyilvánosságra. Nemcsak azok érintettek, akik a Tisza Világ appot töltötték le, hanem azok is, akik csak egy szigetbe regisztráltak vagy részt vettek a Nemzet hangja szavazáson.
  • Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa azt mondja, mindegy, milyen adatbázisból szerezték meg az adatokat, a publikálás volt jogsértő. Az adatokkal való visszaélésért ugyanúgy felelősségre lehet vonni egy főszerkesztőt mint egy influenszert vagy politikust.
  • Tóth szerint egy olyan bírót nem lehet felelősségre vonni, aki letöltötte az appot, hiszen ettől nem lett a párt tagja. A választás titkosságát sem befolyásolja, hogy nagyjából 200 ezer emberről megmondható, melyik pártot támogatja.

Hivatalból indított nyomozást egy hete a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a tiszások adatainak nyilvánosságra kerülése miatt. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyik, egyelőre „információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanújával.” A rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy hány érintett tett eddig feljelentést, kérdéseinkre pedig külön nem válaszoltak. A jogosulatlan adatkezelések ügyében a helyi rendőrségek nyomoznak.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Noha a rendőrség a Tisza Világ apphoz köthető adatbázisról írt, több érintettel beszélve az látszik, olyanok adata is kikerült, akik nem töltötték le az appot, csak valamelyik Tisza szigetbe regisztráltak, a Nemzet hangja konzultációt töltötték ki vagy szavazatszámlálónak jelentkeztek a 2024-es választásra. Beszéltünk olyannal is, akinek kizárólag a webshopban megadott korábbi lakcíme került nyilvánosságra.

Tóth Balázs ügyvéd, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa szerint az eljárás szempontjából nem számít, hogy melyik adatbázisból került nyilvánosságra az adat, az ugyanúgy a Tisza Világ appot érintő nyomozás része.

