Drónok sértették meg Románia légterét, több vadászgépet is riasztottak

Románia riasztotta vadászgépeit, miután kedd hajnalban drónok megsértették az ország légterét az ukrán határ közelében – írja a Reuters.

Román F-16BM típusú vadászgép. Fotó: DANIELE FACCIOLI/StockTrek Images via AFP

A védelmi minisztérium szerint először két Eurofighter vadászgép szállt fel, ezek a német légtérrendészeti misszió részeként állomásoznak Romániában. Mielőtt egy drót visszarepült volna Ukrajnába, a gépek egészen Tulcea megye légteréig követték. A hadsereg később két román F–16-os vadászgépet is indított, miután a radar egy újabb légtérsértést jelzett Galac megyében. A vadászgépek követték a drónt, ami a Románia belseje, Vrancea megye felé repült.

A három érintett megyében élőket figyelmeztették, hogy azonnal húzódjanak biztonságos helyre.

A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával. Amióta Oroszország támadja a Duna menti ukrán kikötőket, többször is lezuhantak már drónok vagy drónmaradványok román területre. Az elmúlt hónapokban nőtt a feszültség Európa keleti részén, miután feltételezhetően orosz drónok több NATO-ország légterét is megsértették. Romániának vannak jogi eszközei arra, hogy lelője a drónokat, ha azok emberéleteket vagy ingatlanokat veszélyeztetnek, de ezt eddig még nem alkalmazták.