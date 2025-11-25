Minden ötödik magyar orvosnál megjelenik az öngyilkosság kockázata

„Azonnali beavatkozásért kiállt, hogy a szűrőeszközök száz orvosból kettőnél súlyos öngyilkossági veszélyt azonosítanak, és minden ötödik orvosnál detektálható öngyilkossággal kapcsolatos kockázat. Az alkoholproblémák megjelenése a duplája az európai átlagnak, a magyar kollégák 8,9 százalékánál jeleztek a tesztek alkoholhasználati problémát” – mondta Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az eLitMed nevű orvosi lapnak. Álmos egy felmérést ismertetett, amelyet a Kamara 32 000 tagjából 1400, véletlenszerűen kiválasztott orvos megkérdezésével végeztek. Egy 40 perces kérdéssorral a lelki egészség több aspektusát mérték fel, és bár a részletes kiértékelés még hátra van, az első adatok aggasztóak.

Orvos mosakodik be a DaVinci Xi nevet viselő sebészeti robottal végzett műtét előtt a Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Klinikai Tömbjében 2022. november 15-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A fent idézett adaton túl kiderül belőle, hogy nem csak más szakmához képest rosszabb a magyar orvosok mentális és lelki állapota, hanem nemzetközi összehasonlításban is. A magyar orvosok körében a depresszió és szorongás aránya kiemelkedően magas: 42 százalék és 28 százalék, ami jelentősen magasabb, mint az EU-s átlag, ahogy azt a WHO idén ősszel nyilvánosságra hozott felmérése mutatja. „Egyértelműen jelzik az adatok, hogy az ügyeletek száma, a hosszabb munkaidő összefüggésbe hozható a kiégéssel” – mondta Álmos Péter.