Ukrajna minél előbb szeretne egy Trump-Zelenszkij találkozót

Ukrajna biztonsági főnöke reméli, hogy sikerül még ebben a hónapban „a lehető legkorábbi, alkalmas időpontban” elintézni Zelenszkij amerikai látogatását. Rüstem Umerov azt mondta, csapata „alig várja”, hogy megszervezhesse Zelenszkij amerikai látogatását, és megtegyék az utolsó lépéseket a béketerv ügyében Donald Trump amerikai elnökkel.

Az amerikai és az ukrán tisztviselők vasárnapi genfi találkozója eredményesen zárult, ezzel Zelenszkij maga is elégedett, bár azt mondta, a kényes pontokat magával Trumppal fogja átbeszélni. Az eredeti, 28 pontos béketerv módosításait ugyanis már megfelelő alapnak tartja a háború lezárásához. Abból egy 19 pontból álló terv lett, amit a sajtóban megjelent hírek szerint Abu-Dzabiban mutatnak majd be az orosz tisztviselőknek az amerikaiak. Az USA védelmi államtitkára ugyanis már hétfőn is tárgyalásokat folytatott.

A Fehér Ház egyelőre nem nyilatkozott a Trump-Zelenszkij tárgyalások kilátásait illetően. (BBC)