Oroszokkal tárgyalt az USA hadügyi államtitkára Abu-Dzabiban

Dan Driscoll, az amerikai hadsereg minisztere hétfőn orosz tisztviselőkkel tárgyalt Abu-Dzabiban – közölte egy amerikai tisztviselő. Ez Donald Trump elnök kormányának legújabb erőfeszítése az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás közvetítésére, írja a Reuters.
A névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint Driscoll tárgyalásai kedden is folytatódnak. Az azonban nem világos, hogy kik lesznek az orosz delegációban. A tisztviselő hozzátette, hogy Driscoll várhatóan ukrán tisztviselőkkel is találkozik Abu-Dzabiban. A Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.
A találkozóra azután került sor, hogy Amerika és Ukrajna megvitatta az elsőként asztalra tett, 28 pontos béketervet, amelyről Ukrajna és a szövetségesei úgy tartják, olyan, mintha Moszkva diktálta volna. Egyebek mellett olyan területekről is le kellene mondania az ukránoknak, ahol korábban nem jártak orosz csapatok. A vasárnapi genfi egyeztetések után Zelenszkij már bizakodóbban nyilatkozott: ugyan a kényes pontokat Trumppal fogja megvitatni, de a módosítások már szerinte jó alapot jelentenek.
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.
Az ukrán elnök szerint számos helyes elemet építettek be a tervbe, amely így már nem 28, hanem csak 19 pontos.
Az amerikai és ukrán tárgyalódelegáció rendkívül eredményesnek tartja a vasárnapi megbeszéléseket. Maradtak még nyitott kérdések, és úgy tűnik, ezeket nem kell csütörtökig leütni.