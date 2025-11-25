Oroszokkal tárgyalt az USA hadügyi államtitkára Abu-Dzabiban

külföld
Dan Driscoll, az amerikai hadsereg minisztere hétfőn orosz tisztviselőkkel tárgyalt Abu-Dzabiban – közölte egy amerikai tisztviselő. Ez Donald Trump elnök kormányának legújabb erőfeszítése az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás közvetítésére, írja a Reuters.

A névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint Driscoll tárgyalásai kedden is folytatódnak. Az azonban nem világos, hogy kik lesznek az orosz delegációban. A tisztviselő hozzátette, hogy Driscoll várhatóan ukrán tisztviselőkkel is találkozik Abu-Dzabiban. A Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.

A találkozóra azután került sor, hogy Amerika és Ukrajna megvitatta az elsőként asztalra tett, 28 pontos béketervet, amelyről Ukrajna és a szövetségesei úgy tartják, olyan, mintha Moszkva diktálta volna. Egyebek mellett olyan területekről is le kellene mondania az ukránoknak, ahol korábban nem jártak orosz csapatok. A vasárnapi genfi egyeztetések után Zelenszkij már bizakodóbban nyilatkozott: ugyan a kényes pontokat Trumppal fogja megvitatni, de a módosítások már szerinte jó alapot jelentenek.

