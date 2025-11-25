Zelenszkij már elégedett a módosított béketervvel, ami viszont a Kremlnek nem tetszik

Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök üdvözölte az Oroszországgal folytatott háború lezárását célzó 28 pontos béketerv módosításait, írja a BBC. „Most már megvalósíthatóvá válnak a háború befejezéséhez szükséges lépések” – mondta Zelenszkij a Telegramon. „Számos helyes elemet építettek be ebbe a keretrendszerbe.”

Az ukrán elnök szerint a felülvizsgált terv „valóban a helyes megközelítés”.

„A kényes kérdéseket, a legkényesebb pontokat meg fogom beszélni Trump elnökkel” – tette hozzá, de az időpontot nem árulta el.

Zelenszkij az amerikai szenátust is sürgeti a segélycsomag miatt Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Zelenszkij irodájának egyik tisztviselője szerint a pénteken kiszivárgott 28 pontos terv már nem létezik.

Amerikai és ukrán tisztviselők vasárnap Genfben találkoztak, hogy megvitassák az amerikai és orosz tisztviselők által kidolgozott tervet, amely Kijevben és európai szövetségesei körében is aggodalmat keltett. A terv ugyanis olyan, mintha azt egyenesen Moszkva diktálta volna, Ukrajnának egyebek mellett olyan területeket is át kellett volna adnia, ahol sosem jártak orosz csapatok. A vasárnapi találkozón Oroszország képviselői nem vettek a részt, a Kreml viszont „teljesen konstruktívatlannak” minősítette a módosításokat.

A genfi tárgyalások befejezését követően Trump a közösségi médiában azt sugallta, hogy „valami jó dolog történhet”, de hozzátette: „ne higgyétek el, amíg nem látjátok”.

Szergij Kiszlica, Ukrajna külügyminiszterének első helyettes helyettese, aki részt vett a hétvégi genfi tárgyalásokon, azt mondta a Financial Timesnak, hogy a legújabb terv mindössze 19 pontból áll, a politikailag legérzékenyebb elemek közül néhányról, beleértve a területi engedményeket is, most maguknak a vezetőknek kell dönteniük.