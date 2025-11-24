Ultimátum helyett újra minden mozog: 19 pont maradt az amerikai béketervből, az ukránok puhítanak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Előrelépés a béketárgyalásokon, ukrán szempontok is átmehettek.

Az amerikai ultimátum után újra minden nyitott, 28 helyett már csak 19 pontról van szó.

A kulcskérdésekről a Trump és Zelenszkij közötti megbeszéléseken fognak dönteni.

Az ukrán elnöknek telefonon olvasták be az országa jövőjéről szóló pontokat.

Az idáig 28 pontosként emlegetett amerikai béketerv valójában már csak 19 pontból áll, és több részében is érdemi változtatásokat tettek, leginkább az ukránok javára – állítja több, a tárgyalásokra rálátó forrás. Az bennük mindenképpen közös, hogy egyaránt névtelenek, és a változások részleteiről sem mondanak túl sokat, így nehéz megmondani, hogy valójában mennyire puhul az eredetileg Kijev felé ultimátumszerű, nagyobb részt az oroszoknak kedvező tervezet, ami Donald Trump már csütörtökre el akar fogadtatni Ukrajnával.

Az orosz–ukrán háborút lezárni kívánó eredeti tervezetet a múlt héten szivárogtatták ki a sajtónak. Ez alapvető dolgokban kedvezett az oroszoknak, akik harc nélkül foglalhatnák el a teljes Donbászt, amire a háború közel négy éve alatt a harctéren nem voltak képesek, és ahol még mindig a legfontosabb ukrán védelmi vonalak vannak. Az Egyesült Államok máshol is elismerné a de facto orosz fennhatóságot a mostani harcvonalak mögött, és a szankciók végével kecsegteti Moszkvát. Közben Ukrajnát arra köteleznék, hogy a területeik mellett mondjanak le egyszer és mindekorra a NATO-tagságról, csökkentsék a haderejüket és a fegyverzeteiket, és száz napon belül új választásokat írjanak ki.

Ez egy előnytelen tűzszünet után könnyen destabilizálhatná az országot.

Mindennek elfogadására Donald Trump csütörtökig adott határidőt Volodimir Zelenszkijnek, az ukrán elnök pedig pénteken azzal állt az ukrán társadalom elé, hogy még soha nem volt ilyen nehéz a helyzet az ukrán történelemben: vagy a méltóságukat veszthetik el (ha aláírják az előnytelen tervezetet), vagy az amerikai támogatást, ha megtagadják azt.

Mindezzel kapcsolatban azonban rengeteg a bizonytalanság, kezdve azzal, hogy ki írta egyáltalán a tervezetet – az erősen Moszkva szája íze szerint készült, több jel utalt rá, hogy valójában az orosz elképzeléseket rögzíti, amit aztán Trump különmegbízottja és főtárgyalója, Steve Witkoff lényegében a magáévá tett. Ellentmondásos e tekintetben az amerikai kommunikáció is. Marco Rubio külügyminiszter előbb távolította magától a pontokat, de miután Trump látványosan beállt mögé, már ő is azt mondta, hogy ez a hivatalos amerikai tervezet – ami ugyanakkor még sokat változhat.

Trump kalauzolja Zelenszkijt és szövetségeseit a Fehér Házban Fotó: AARON SCHWARTZ - POOL VIA CNP/dpa Picture-Alliance via AFP

A tervezet eredetéről leginkább az előzetes tárgyalások több résztvevőjével beszélő Axios tudott meg új részleteket. Ez alapján a keretek a gázai megállapodást követő hazaúton, október 22-én fogalmazódtak meg Witkoff és Trump veje, Jared Kushner között, amikor úgy tűnt, hogy a megbeszélések teljesen elakadtak, Trump pedig új szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben.

Ezután vacsoráztak együtt először Witkoff Miamiban lévő házában Putyin amerikai megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel, aki aztán a megbeszéléseket már úgy tálalta, hogy lényegében az alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó pontjait vetik papírra. Ez alapján - legalábbis ez az orosz sugallat, de a 28 pont alapján ez messze nem elrugaszkodott álláspont - az újabb tervezet az akkor Putyin időhúzó-elutasító taktikája miatt kudarcosnak látott alaszkai csúcs folytatása.

Éppen ez rémítette meg az ukránok mellett az európaiakat is: miután néhány hétig úgy tűnt, hogy Trumpot sikerült visszatéríteni attól, hogy visszamondja Putyin szövegét, és újra keményebb retorikával lépett fel a Kremllel szemben, az új tervezet alapján Witkoffék arra jutottak, hogy nagy részben ki kell elégíteni Moszkvát, különben nem jutnak sehova - a türelmetlen Trump pedig újra arról beszél, hogy az ukránok nem elég hálásak, és csak napjaik vannak dönteni.

A békefeltételekről így az amerikaiak – Witkoff és Kushner, de Trump felhatalmazásával – az oroszokkal az ukránok feje felett egyeztettek, majd maguk is összezavarodtak kissé, hogy akkor tulajdonképpen ez most az ő tervezetük-e.

A 28 pontról az Axios forrásai szerint Zelenszkijt telefonon tájékoztatták. Amikor Umerovot (Zelenszkij tanácsadója, akit Witkoffék egy adott ponton bevontak) szintén Miamiban tájékoztatták a feltételekről, ő azt kérte, hogy ezt közöljék közvetlenül az ukrán elnökkel is, mire egy kihangosítón beolvasták neki az Ukrajna jövőjéről szóló pontokat. Arra már máshogy emlékeznek a washingtoni és a kijevi források, hogy pontosan mi hangzott el, és ezt ki hogyan fogadta: az amerikaiak úgy érezték, hogy az ukránok összességében benne vannak a dologban, és napokon belül személyesen is tárgyalhatnak a pontokról Törökországban Zelenszkijjel, az ukrán elnöki hivatal szerint ez messze nem hivatalos javaslat volt, csak kezdeti pontokat vázoltak fel nekik.

Witkoff Rubio és Vance mellett Zelenszkij első, februári fehér házi alázós látogatásán. Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A törökországi találkozóra nem került sor, Washingtonban pedig berágtak, azt mondták, hogy az ukránok megpróbálnak kifarolni, és csak a számukra előnytelen pontokat szivárogtatják a sajtónak, hamisan keltve azt a látszatot, hogy a tervezet egyoldalúan csak az orosz érdekeket jeleníti meg – noha abban Ukrajnának adandó biztonsági garanciákról, Ukrajna helyreállításáról és az Európában befagyasztott orosz pénzügyi alapokból 100 milliárd dolláros kvázi kártérítésről is szó volt a szétlőtt Ukrajna számára.

A részletek iránti türelmét most is gyorsan elvesztő Trump péntekre ultimátumot intézett Kijevhez, azt követelve, hogy Zelenszkijék az amerikai hálaadás napjáig, vagyis most csütörtökig írják alá a tervezetet.