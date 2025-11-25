Utca sem viselheti tovább András herceg nevét az Epstein-botrány után

Az Egyesült Királyságban elsőként egy észak-írországi önkormányzat elkezdte átnevezni az Andrew Mountbatten-Windsorról elnevezett utca nevének megváltoztatását. A vezetők egyhangú döntést hoztak a carrickfergusi András hercegről elnevezett Prince Andrew Way átnevezésről, miután lemondott minden királyi címéről.

Lauren Gray tanácsos szerint az utca átnevezésének kérdése először 2019-ben merült fel, de az elmúlt hónapok eseményei miatt ennek nagyobb jelentőségé lett. Azt javasolta, hogy az utca őrizze meg kapcsolatát a királyi családdal, és II. Erzsébet királynőt tisztelje meg, akit „erős női vezetőként” jellemzett egy „férfiak által uralt világban”.

„Sok beszélgetés zajlott már online és különböző közösségi színtereken, és az teljesen világos, hogy Carrickfergus lakosainak beleszólásuk van abba, merre haladunk a jövőben” – tette hozzá Gray asszony. Véleményét Anna Henry tanácsos is osztotta, aki az indítványt „szomorúnak, de szükségesnek” nevezte.

Fotó: Google Maps

Azt mondta: „Sajnálatos módon Andrew Mountbatten-Windsor állítólagos cselekedetei lehetetlenné tették, hogy a tanács továbbra is úgy tisztelje őt, ahogyan régen.”

A tanács ideiglenes vezérigazgatója, Valerie Watts azonban figyelmeztetett, hogy az átnevezés nem biztos, hogy komplikációktól mentes lesz, hiszen „nincs tanácsi szabályzat az utca nevének megváltoztatására, és ez nem is olyan egyszerű.”

„A lakosokkal mindenképpen konzultálni kell, mert jelentős következményekkel járhat számukra, például meg kell változtatniuk a bankszámla, a hitelkártya, a jogosítvány, a közüzemi számlák címét.”

A Prince Andrew Way-en körülbelül 10 cím található, és azt is megvizsgálják, hogy fedezni tudják-e az esetlegesen felmerülő költségeket. (Sky News)