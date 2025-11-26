Jakarta a világ legnépesebb városa, a korábbi éllovas Tokió már csak a harmadik

Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint már nem Tokió a világ legnépesebb városa, hanem az indonéz Jakarta. A japán főváros csak harmadik lett a listán, miután a bangladesi Dakka is megelőzte.

Az ENSZ becslései alapján készült jelentés a 10 milliónál népesebb, úgynevezett megalopoliszokat listázta. Míg 1975-ben még csak 8 megalopolisz volt a világon, jelenleg már 33 van. Ezeknek a nagyvárosoknak a többsége Ázsiában található.

A jelentés szerint Jakartában 41 millió, Dakkában 37 millió, Tokióban pedig 33 millió ember él.

Kampányrendezvény Jakartában Fotó: ADEK BERRY/AFP

Tokió évtizedekig vezette a listát. Bár az elmúlt években is nőtt a japán város lakossága, Jakarta és Dakka lakossága sokkal nagyobb mértékben nőtt, így mindkét város megelőzte a japán fővárost. Az ENSZ becslései szerint 2050-re már Dakka lehet a világ legnépesebb városa, Tokió pedig a hetedik helyre csúszhat.

Az európai városok közül csak Isztambul, Moszkva és London került fel a megalopoliszok listájára. (via Sky News)