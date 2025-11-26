Már elérhető az új covidoltás, de a szakember szerint késve kezdődött a kampány

Megérkezett az idei szezonra javasolt összetételű, ingyenes Covid-oltás, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.

Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. A krónikus beteg, 12 év alatti gyerekek oltása szülő kérésére biztosított.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az NNGYK közölte, a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata.

Éppen ma jelent meg ugyanakkor interjú Oroszi Beatrixszal, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Survaillance Központjának igazgatójával a Portfolión. A szakember azt mondja, hogy az őszi koronavírus-járványnak lassan vége, bármilyen Covid-19 elleni oltási kampánnyal már elkésett Magyarország. Szerinte korábban kellene elkezdeni a SARS-CoV-2 elleni védőoltási kampányt.