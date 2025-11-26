Vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón, magyarázta a Totalcar főszerkesztője, hogy miért szemlézték az Index tiszás cikkét

„De tényleg. Totalcar. Tomi. Kiraktok egy olyan cikket, aminek sem szerzője, sem valóságalapja nincs, és ugyanolyan fake, mint az adóemeléses véleménycikk volt, amire ráhúztak egy egész nemzeti konzultációt sok milliárd adófizetői pénzt égetve el a párt érdekében?”

Miután egykori munkatársa számonkérte a Totalcar főszerkesztőjét, hogy miért írtak az Indexen megjelent, állítólagos tiszás adóemelési tervekről, a főszerkesztő, Hamvas Tamás maga sietett egy kommentben megmagyarázni az esetet:

„A gusztustalan propaganda elért minket is. Kapálózhatunk, ellenkezhetünk, vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón.”

Az egykori szerző, Vályi István szerdai posztja alá kommentelt magyarázat rövid időn belül eltűnt, de a HVG megőrizte.

„Semmi kedvem nem volt még itthagyni ezt az egészet, ahogy egyikünknek sem, akárhogyan is esik ez. Oda szúrtak, ahol szerintük nem fáj, mi meg szépen megszívjuk az autós társadalom szemében. Kértük, hogy ne állítsanak minket földbe ezzel, ha ez lesz a TC [Totalcar] vége, akkor ez lesz, de ettől még hiszem, hogy aki az autós tartalomért jön, az még hozzánk is ugyanígy jönni fog és átlát ezen a szarságon. Jöhet a vélemény, ne kíméljetek minket, csak lássátok, hogy ez nem főszerkesztői utasítás.”

A Totalcar az oldal profiljához illően kiemelte azokat a részeket az állítólagos, a Tisza által hazugságnak nevezett adóemelési tervből, amelyek az autók megadóztatására vonatkoznak.