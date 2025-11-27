A nemzeti gárdisták elleni támadás után az USA felfüggesztette az afgán állampolgárok bevándorlási kérelmeit

Az Egyesült Államok felfüggesztette valamennyi afgán állampolgár bevándorlási kérelmének feldolgozását, amíg felül nem vizsgálják a „biztonsági és átvilágítási protokollokat” – írja a BBC.

Az amerikai állampolgársági és bevándorlási hivatal (USCIS) az X-en azt írta: „Hazánk és az amerikai nép védelme és biztonsága továbbra is elsődleges célunk és küldetésünk.” A döntés azután született, hogy két nemzeti gárdista súlyosan megsebesült egy, a Fehér Ház közelében történt lövöldözésben. Az állítólagos támadó egy afgán állampolgár volt, aki 2021 szeptemberében lépett be az Egyesült Államokba.

Donald Trump elnök az esetet terrorcselekménynek minősítette, és kijelentette, hogy lépéseket fog tenni azoknak a külföldieknek az eltávolítására, „akik olyan országokból jöttek, ahonnan nem kellett volna”.

A 2021-es amerikai kivonulás után több tízezer afgán érkezett az USA-ba különleges védelem alatt, Joe Biden elnöksége idején. Bűnüldöző szervek forrásai korábban a lapnak azt mondták, hogy a gyanúsított a 29 éves Rahmanullah Lakanwal, aki az „Operation Allies Welcome” nevű program keretében érkezett az országba. Trump a lövöldözés után azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államoknak „minden egyes afgán állampolgárt újra át kell vizsgálnia, aki Biden alatt jutott be”.

Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

A New York Times azt írja, az afgán állampolgárok bevándorlási kérelmeinek felfüggesztése számos olyan afgánt érint, akik a 20 éves afganisztáni háború alatt az amerikai kormánynak vagy a NATO-erőknek dolgoztak. Ők jogosultak úgynevezett különleges bevándorlási vízumot igényelni, ám a Trump-kormányzat közelmúltbeli bevándorlási szigorításai miatt sokan bizonytalan helyzetbe kerültek – harmadik országokban rekedtek, vagy bujkálni kényszerülnek Afganisztánban.

A szerda esti támadásban megsebesült két katonát válságos állapotban vitték kórházba. A támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesüléseket szerzett. A hatóságok célzott támadásnak minősítették a lövöldözést, amit egy magányos fegyveres hajtott végre. Donald Trump a lövöldözés idején nem volt a Fehér Házban, mert kedden Floridába utazott, hogy otthon legyen Hálaadáskor.