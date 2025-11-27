Mégsem szűnik meg teljesen a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató

Öt hónap után meggondolta magát a kormány, mégsem szüntetik meg a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatót (NÚSZ) – írja a HVG.

Júniusban döntött arról a kormány, hogy a „használatidíj-rendszerrel és az útdíjrendszerrel összefüggő közfeladatok hatékonyabb ellátása” érdekében egyesítik a NÚSZ-t a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. Lázár János építési és közlekedési miniszternek november 1-jéig kellett volna előkészítenie az egyesüléshez szükséges jogszabályokat, egy szerdai kormányhatározat azonban ennek visszavonásáról döntött.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az új határozat szerint a NÚSZ „az útdíjszolgáltatási gazdasági társasági, útdíjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói, valamint útdíjellenőrzés-támogatói közfeladatait” adja át a Magyar Közútnak az ehhez szükséges eszközökkel, vagyonnal és munkavállalókkal együtt, „ingyenes üzletág-átruházás keretében”. Lázár János most ennek lebonyolítására és a jogszabályok előkészítésére kapott határidőt újévig.

A NÚSZ csütörtöki közleménye szerint december 1-től leállítja viszonteladóinál az éves országos e-matrica értékesítését. Ugyanakkor a saját értékesítési csatornáin év végéig még elérhető lesz, a megvásárlásával bizonyos feltételek mellett kiváltható a pótdíj.