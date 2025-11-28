A washingtoni támadás után Trump azt ígéri, hogy minden bevándorlásnak véget vet „a harmadik világból”

Miután Washingtonban valószínűleg egy afgán merénylő lelőtte a városba rendelt Nemzeti Gárda két tagját, Donald Trump egy csütörtök esti posztban bejelentette, hogy „véglegesen felfüggeszti a migrációt minden harmadik világbeli országból”. A „nagyon boldog Hálaadást” kezdetű bejegyzésében az amerikai elnök azt mondta, hogy az „összes, nem amerikai állampolgároknak nyújtott szövetségi juttatást és támogatást megszünteti”, és mindenkit eltávolít, aki „nem nettó érték az Egyesült Államok számára”.

A Trump rendeletére nyár óta Washingtonban és más nagyvárosokban járőröző Nemzeti Gárda két tagjára szerdán lőttek rá Washingtonban. Mindkettőjüket válságos állapotban vitték kórházba, ahol az egyikük, Sarah Beckstrom csütörtökön meghalt.

Washingtoni rendőr a Nemzeti Gárda tagjai elleni támadás után Fotó: BRYAN DOZIER/NurPhoto via AFP

A gyanúsított, aki maga is megsérült, egy Rahmanullah Lakanwal nevű afgán állampolgár, aki 2021 óta él az Egyesült Államokban. Mint a CIA megerősítette, a férfi az afganisztáni amerikai háború során a CIA által támogatott katonai egységekkel dolgozott együtt, majd az amerikai evakuáció során távozott ő is, több tízezer emberrel együtt. Menedékjogot már idén áprilisban, Trump elnöksége alatt kapott.

Trump bejegyzése lényegében minden bevándorlást megszüntetne az Egyesült Államokba, ami a tömeges deportálások után a migrációs politika további, szavakban teljes szigorítását jelzi. Ez a gyakorlatban ugyanakkor messze nem ennyire egyszerű: az amerikai kormányzat tilalmait a bíróságokon már többször is megtámadták, és a kongresszusi jóváhagyás is megugorhatatlan kihívás lehet.

Trump beszéde a Fehér Ház TikTok-csatornáján, ahol menekültellenes videókkal promózzák az erőszakos deportálásokat, queer gyökerű mémeket fordítva át:

A washingtoni támadás után ezzel együtt a Trump-adminisztráció átfogó bevándorlási reformokat jelentett be, az Amerikai Bevándorlási Hivatala (USCIS) határozatlan időre felfüggesztette az afgán kérelmek feldolgozását, majd a Belbiztonsági Minisztérium közölte, hogy a felülvizsgálatot kiterjesztik a Biden alatt jóváhagyott összes menedékjogi kérelemre. Az USCIS igazgatója azt mondta, hogy Trump utasítására „az összes külföldi zöld kártyájának teljes körű, szigorú felülvizsgálatát is elrendelték minden aggodalomra okot adó országból”.