Trump Memphisbe küldi a Nemzeti Gárdát, Chicago lehet a következő

Elnöki rendelettel küldte a Nemzeti Gárda csapatait Memphisbe Donald Trump, hogy véget vessen a „vadságnak”, és „újra biztonságossá tegye” a várost – írja a Guardian hétfőn.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

„Ezt is meg fogjuk oldani, ahogy Washingtonban tettük” – az amerikai elnök új mániája, hogy úgy küldi a gárdistákat a demokrata vezetésű városokba, hogy azok vezetői ezt nem kérték. Washingtonban a „mocsok és a söpredék” eltüntetését ígérte, miközben a washingtoni bűnözés szintje az elmúlt harminc évben a legalacsonyabb volt.

Gárdisták Washingtonban Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

A rendelet aláírásakor Trump mögött állt Tennessee állam republikánus kormányzója, Bill Lee. Meg is köszönte az elnöknek az intézkedést. „Elegem van abból, hogy a bűnözés visszafogja Memphis nagyszerű városát.” Az elnök szerint a következő hetekben be fog zuhanni a bűnözés a városban, és ez lesz a régió legbüszkébb pillanata.

Trump szerint a gárdisták következő megállója Chicago lehet, Illinois állam demokrata kormányzója, JB Pritzker és a város demokrata vezetői azonban közölték, hogy ellenállnak. Trump nem sokkal később megüzente, hogy a kormány az állam együttműködése nélkül is rendet tenne. „Nem akarjuk elveszíteni Chicagót” – mondta Trump, hozzátéve, hogy a város látképének fontos része az az épület, ami történetesen épp az övé.

Memphisben a gárdisták együttműködnek majd az FBI-val, az alkohollal, dohánnyal és lőfegyverekkel foglalkozó hivatallal, a Kábítószer-ellenes Hivatallal, a hírhedt Bevándorlási és Vámügyi Hivatallal (ICE) és az Igazságügyi Minisztériummal.