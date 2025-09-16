Trump Memphisbe küldi a Nemzeti Gárdát, Chicago lehet a következő

Elnöki rendelettel küldte a Nemzeti Gárda csapatait Memphisbe Donald Trump, hogy véget vessen a „vadságnak”, és „újra biztonságossá tegye” a várost – írja a Guardian hétfőn.
„Ezt is meg fogjuk oldani, ahogy Washingtonban tettük” – az amerikai elnök új mániája, hogy úgy küldi a gárdistákat a demokrata vezetésű városokba, hogy azok vezetői ezt nem kérték. Washingtonban a „mocsok és a söpredék” eltüntetését ígérte, miközben a washingtoni bűnözés szintje az elmúlt harminc évben a legalacsonyabb volt.
A rendelet aláírásakor Trump mögött állt Tennessee állam republikánus kormányzója, Bill Lee. Meg is köszönte az elnöknek az intézkedést. „Elegem van abból, hogy a bűnözés visszafogja Memphis nagyszerű városát.” Az elnök szerint a következő hetekben be fog zuhanni a bűnözés a városban, és ez lesz a régió legbüszkébb pillanata.
Trump szerint a gárdisták következő megállója Chicago lehet, Illinois állam demokrata kormányzója, JB Pritzker és a város demokrata vezetői azonban közölték, hogy ellenállnak. Trump nem sokkal később megüzente, hogy a kormány az állam együttműködése nélkül is rendet tenne. „Nem akarjuk elveszíteni Chicagót” – mondta Trump, hozzátéve, hogy a város látképének fontos része az az épület, ami történetesen épp az övé.
Memphisben a gárdisták együttműködnek majd az FBI-val, az alkohollal, dohánnyal és lőfegyverekkel foglalkozó hivatallal, a Kábítószer-ellenes Hivatallal, a hírhedt Bevándorlási és Vámügyi Hivatallal (ICE) és az Igazságügyi Minisztériummal.
Miután a polgármester „autoriter lépésnek” nevezte, hogy Trump közölte, „közbiztonsági vészhelyzet” miatt be kell vetni a katonaságot.
Bad Bunny manapság a világ egyik legnépszerűbb előadója, mégis kihagyja a friss turnéjából az Egyesült Államokat, mert félti közönségét az ICE razziáitól. Pedig Trump a megválasztásakor azt ígérte, a bűnözőkkel szemben lép majd fel, de már az is elég a gyanúhoz, ha valaki spanyolul beszél. Mindez úgy, hogy tavaly minden eddiginél több latino szavazott a republikánusokra.