Minő véletlen: Lázár házi tervezője és volt miniszteri biztosa lehet a debreceni pusztába száműzött Közlekedési Múzeum tervezője is

„Micsoda fatális véletlen: a mezőhegyesi ménesbirtok házi tervezője nyerte a Lázár János minisztériuma által kiírt tervpályázatot a debreceni Közlekedési Múzeumra” – írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid, Lázár volt közlekedési államtitkára. A múzeum építészeti tervpályázatának díjátadó ünnepségét pénteken napközben tartották Debrecenben, ott jelentette be Lánszki Regő építészeti államtitkár és egyben országos főépítész, hogy a meghívásos tervpályázaton a Lázárhoz ezer szálon kötődő mezőhegyi ménesbirtok sportcsarnokát is tervező, a cégnyilvántartás szerint Katona András építész tulajdonában álló DAW Építész Stúdió Kft. pályázata győzött.

Katona és Lázár kapcsolata egyébként a mezőhegyesi megbízásnál is régebbre nyúlik vissza: az építész volt 2016-2018 között a józsefvárosi Palotanegyed megújításának miniszteri biztosa az akkor Lázár által vezetett Miniszterelnökségen. Mint a HVG 2019-ben megírta, Katona azt a megbízatást ingyenesen látta el, de számos megbízást kapott akkor Lázárhoz kötődő településeken (Makó, Hódmezővásárhely), illetve szervezetektől, például a már említett ménesbirtok havonta 700 ezer forintra szerződött velük főépítészi feladatokra, de adtak nekik a három tervezési szerződést is.

„Mennyi volt az esély, hogy egy elvben névtelen tervpályázaton épp a miniszter ménesbirtokának tervezője győzzön? Lehet, hogy mindvégig erről szólt az egész Debrecenbe száműzése a Közlekedési Múzeumnak?” – teszi fel a kérdést Vitézy. A posztjában továbbra is elkeserítő ostobaságnak és abszurdnak nevezi azt a tervet, hogy Debrecen külterületére, egy tömegközlekedés nélküli szántóföldre száműzzék a közlekedési múzeumot, és az „a teljes magyar vasúti, városi közlekedési, hajózási és repülési gyűjtemény” helyett csak autókat mutatna be. Mint megjegyzi: „Lázár János szerint a jövő az autóké. Mondjuk ahogy a vasutat irányítja, abból látjuk is ezt a gondolkodást”.

A múzeum terveire tavaly kiírt ötletpályázaton egyébként még egy egészen más koncepciója terv nyert, mint amivel most a Daw győzött: az Archiko Kft. akkori terve egy vitorlásra emlékeztetett, a mostani tervpályázati győztes egyfajta szalagszerű épületet képzelt el.