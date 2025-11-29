Az Irgalmasrendi Kórház több fagyoskodó osztályáról is hazaküldték a betegeket, kabátban rendelnek az orvosok

Egészségügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Már a második hete rossz a fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház több épületében, a 444-nek a kórház dolgozói azt mondták, most 16 fokot mérnek az ambulancián, az orvosok kabátban rendelnek. A fekvőbetegosztályokon már nem sokan vannak, és azt már most lehet tudni, hogy fűtés a jövő héten sem lesz.

Az első napokban még próbálták fenntartani a kórházban az üzemszerű működést, de mostanra a nőgyógyászat mosdójában például már csak hét fok van, az intézmény vezetése pedig több osztályon is azt kérte a dolgozóktól, hogy inkább vegyék ki a maradék szabadnapjaikat.

A 24 hétfőn írta meg, hogy már napok óta nincs fűtés a kórház Árpád fejedelem úti épületében. Tari Zsolt, a kórház főigazgatója akkor azt írta a lapnak, hogy a hibát már megtalálták, cserélik a korrodálódott csöveket, és a helyzet remélhetőleg hamarosan rendeződik. Ez azonban azóta sem történt meg.

A dolgozókat a hét elején két óra különbséggel előbb arról értesítették, hogy „befejezték a csőcserét, mostantól melegedés tapasztalható”, majd ennek az ellenkezőjéről tájékoztatták őket: az újabb köremail már arról számolt be, hogy „a csőszakasz cseréjével helyreállt problémák ismét jelentkeztek, nyomásesés miatt egyelőre nem tudják helyreállítani a fűtést”.

A Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem úti épülete.
Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Bár a kórház vezetése azt kommunikálta, hogy csak egy épületben van probléma, az valójában több épületet is érint: a Frankel Leó úti épület után megszűnt a fűtés az Árpád fejedelmén lévő blokkban is. Bár a főigazgató azt hangsúlyozta, hogy a hibaelhárítás alatt alternatív módon oldják meg a fűtést, ez eleve csak egyes kórtermekben volt lehetséges, ott, ahol van légkondi - az érintett osztályok nagy részében azonban nincsen, hősugárzókat pedig inkább nem állítottak be, mert attól tartanak, hogy akkor meg az elektromos hálózat nem bírná el az extra terhelést.

A Budai Irgalmasrendi Kórháznak 2021-ben több mint 20 milliárd forintból épült meg az új szárnya, és felújították a régi épületek egy részét is. A hetvenes években felhúzott tömböket azonban ez nem érintette, és a Hild József tervezte Frankel Leó úti neoklasszicista épület is nagyon elhanyagolt állapotban van.

Fotó: botost/444.hu

A fűtés most éppen ezekben az épületekben állt le, miután súlyosan elkorrodálódtak a csövek - de azok cseréje sem oldotta meg önmagában a problémát. Az 1800-as évekbeli épületben amúgy is elég hideg szokott lenni, de az Árpád fejedelem útiban sem cserélték vagy ötven éve a nyílászárókat. Felújítás itt sem volt a kórtermekben, csak a lifteket cserélték ki, de éppen ezután szaporodtak el a csótányok. Ezek miatt a betegek több osztályon már a bőröndjeiket sem merik nyitva hagyni a beszámolók szerint, nehogy véletlenül hazavigyék a bogarakat.

A fűtés nélkül maradt ambulancián az orvosok most egész nap kabátban rendelnek, és a betegek is így várakoznak a folyosón - a vizsgálatokon azonban értelemszerűen sokuknak le kell vetkőzniük.

A fekvőbeteg-ellátás pedig több osztályon ugyanakkor szinte teljesen megszűnt.

Miután a hőmérséklet kritikus szint alá süllyedt, múlt pénteken elkezdték hazaküldeni a betegeket a kórház több osztályáról is. A krónikus osztályról ezt nem lehetett megtenni, onnan ezért máshová helyezték el a többnyire rossz állapotú betegeket.

„Az összesen több mint nyolcvan ággyal működő két reuma és két rehab osztályon már csak négy-öt fekvőbeteg maradt, a többieket elküldték. Sok izületi beteg van itt, őket a hideg különösen rosszul érintené. Vannak halasztható fizioterápiás kezelések, de rossz állapotú fekvőbetegek is voltak. Az immunbetegeknél különösen fontos lehet, hogy időben hozzájussanak a citosztatikus kezelésekhez”

– mondta nekünk egy orvos az Irgalmasrendi Kórházból.

Az intézményben dolgozó forrásaink szerint most már nem is kecsegtetik őket gyors megoldással. „Azt már tudjuk, hogy fűtés a jövő héten sem várható, szerdán pedig jött egy köremail arról, hogy aki tudja, inkább vegye ki a még bent lévő szabadságát” - mondta a 444-nek egy irgalmasrendi dolgozó. „Ez alapján ebben az évben már kevesebb orvos lesz az érintett osztályokon, pedig a szakdolgozóhiány már korábban is nagy volt, ami már helyenként nehezítette az ellátást.”

Egészségügy Budai Irgalmasrendi Kórház egészségügy tari józsef fűtés kórház
Kapcsolódó cikkek

Múlt csütörtök óta nincs fűtés egy budai kórházban

A Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik.

Inkei Bence
Egészségügy

Egy beteg szerint annyi a csótány az Irgalmasrendi Kórházban, hogy felkapcsolt villany mellett éjszakáztak

Az undortól rohamot kapott egy betegtársa, mondta a nő a HVG-nek.

Szily László
ÁLLAT