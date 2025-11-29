Tiszás jelöltállítás és kormányzati moszkvai út után, macskaadó-őrületben jön az Orbán-Magyar kampányharc újabb állomása

A két héttel ezelőtti győri rendezvények után szombaton ismét összecsap Orbán Viktor és Magyar Péter, ezúttal Nyíregyházán. Ha egyáltalán nevezhető összecsapásnak, ami ezeken az egymásra szervezett rendezvényeken történik, a két politikus és a szimpatizánsaik ugyanis sem térben, sem időben nem találkoznak.

Orbán délelőtt egy zárt helyszínen, a Continental Arena nevű sportcsarnokban, hivatalosan DPK-s szervezésben beszél a megválogatott közönségének, kora délután pedig Magyar Péter következik onnan negyedóra sétára a Búza téri parkolóban, „Isten szabad ege alatt, adventi hangulatban, zenével, Rost Andreával, forralt borral", ahogy azt a pénteki műsorban beharangozta Magyar.

Annyiból persze mégis összecsapás ez, hogy a szereplési és a létszámversenyt mindketten meg akarják nyerni, aztán majd méricskélhetik a közösségimédiás elérést, a lájkokat, a híradóban kapott perceket, mehet a kinél voltak többen csata, mint október 23-a után. Eleve azért is szervezte rá Magyar Péter az országjárását a DPK (=Orbán) által meghirdetett öt időpontra, hogy ne adja oda ajándékba ezt az öt szombatot az ellenfelének a kommunikációs térben.

A mostani rendezvények mindkét oldalon tartogathatnak érdekességet.

Egyrészt a hét nagy témája a macskaadó-gate, egy nagyon fura, bizonyítatlan, állítólagos tervezet, amely szerint a Tisza megszorításokra készül, és amely a párt szerint első betűjétől az utolsóig hamisítvány, hazugság.

Másrészt Orbán pénteken Putyinnal tárgyalt, ez is adhat muníciót mindkét oldalnak, nyilván másképp értelmezik majd a dolgokat.

Harmadrészt pedig pénteken este a Tisza két választókerület kivételével nyilvánosságra hozta az egyéni jelöltjeit, ez így összesen 103 jelölt, plusz Magyar Péter, akiről már régóta tudni, hogy a tiszás belső versenyt kihagyva indul Hegyvidéken. Meglátjuk, innentől az országjáráson szerepelnek-e az adott körzet jelöltjei, hogyan vonódnak be ezekbe a fórumokba.

Mind a három dolog tematizálhatja a rendezvényeket, mind a három olyan, hogy nézőponttól függően pro és kontra is lehet beszélni róluk, lehet velük támadni az ellenfelet, fényezni saját magunkat.

A helyszíneken ott vagyunk, tudósításainkat és riportunkat hamarosan olvashatják, fotóinkat nézegethetik majd.

Az egymásra szervezett rendezvénysorozatnak a most szombatin kívül még három állomása lesz, december első három szombatján sorrendben Kecskeméten, Mohácson, majd Szegeden folytatódik a kampányolás.