Kötelező maszkviselést, részleges látogatási tilalmat vezetnek be a veszprémi kórházban

Hétfőtől kötelező maszkviselést és részleges látogatási tilalalmat léptet életbe a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház – az erről szóló közleményt a Facebookra posztolták.

Azt írták, az intézkedés bevezetéséről „betegeink, dolgozóink és a kórházunkban egyéb okból tartózkodók védelme érdekében döntött a főigazgató”.

Az utasítás értelmében:

  • Kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a kórházi betegek és látogatók előtt is nyitva álló közösségi terekben, folyosókon, várókban, kórtermekben, rendelőkben, vizsgálókban.
  • A fekvő betegek a maszkviselési kötelezettség alól saját kórtermükben mentesülnek.
  • A kórházba és a betegellátó osztályokra való belépéskor és azok elhagyásakor mindenki köteles kezét alkoholos kézfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni.
  • Összesen hat osztályon és részlegen látogatási tilalmat is életbe léptetnek. Ezeken az osztályokon, illetve részlegeken a látogatás egyedi mérlegelés és alapos szakmai indok alapján kizárólag az osztályvezető, vagy az ügyeletes orvos engedélyével történhet.

Egyébként már elérhető az új, ingyenes covidoltás, csak valószínűleg már késő.

