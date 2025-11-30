Nem sokkal 93. születésnapja előtt öngyilkos lett az asszisztált öngyilkosság ügyének úttörője, a svájci Ludwig A. Minelli

Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Nem sokkal a 93. születésnapja előtt orvosi segítséggel vetett véget életének az asszisztált öngyilkosságot lehetővé tevő nagyhatású svájci szervezet, a Dignitas alapítója és főtitkára, az ügyvéd Ludwig A. Minelli.

„Egy úttörő és harcos nyugovóra tér”

– írta az általa alapított civil szervezet rövid közleményben a honlapjukon.

Az 1998 óta működő Dignitas sokat tett azért, hogy az asszisztált öngyilkosság elfogadottá váljon Svájcban. A svájci jog nem engedélyezi az eutanáziát, amikor például egy orvos vagy más személy halálos injekciót ad be egy embernek, az asszisztált öngyilkosság azonban, amikor valaki maga hajtja végre a halált okozó cselekményt orvosok és ügyvédek felügyelete mellett, évtizedek óta legális.

A Dignitas azért is különleges, mert külföldieknek is nyújt ehhez segítséget. A szervezet azt ígéri, a Minelli által megkezdett úton folytatják a tevékenységüket.