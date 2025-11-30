Úgy megütötte az áram a férfit a budapesti vasútállomáson, hogy még a segítségére siető vasutasnak is megégett a keze újraélesztés közben

Részlet a MÁV áramütésről szóló ismeretterjesztő videójából Fotó: YouTube

November 30-án reggel egy 20-25 év közötti fiatal férfi felmászott egy zárt, üzemi területen álló tehervonat kocsijára Rákospalota-Újpest állomáson, és áramütés érte. A férfi súlyosan megégett, a teherkocsiról a vágányok közé esett, és fejsérülést szenvedett – derül ki a MÁV-csoport közleményéből.

A vasúttársaság egyik alkalmazottja észrevette a balesetet, és azonnal elkezdte eloltani a tüzet, és újraélesztését a sérült férfit.

A MÁV azt írja, munkatársuk a segítségnyújtás közben maga is égési sérüléseket szenvedett a kezén.

„Köszönjük neki a hősies, emberfeletti helytállást, és mielőbbi gyógyulást kívánunk!” – tették hozzá.

A sérült, életveszélyes állapotban lévő személyt a mentősök kórházba szállították.