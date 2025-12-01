„A tét a város autonómiájának megőrzése” – Karácsony kétezer emberrel felgyalogolt a Karmelitába

Nagyjából 1500-2000 ember gyalogolt fel a Clark Ádám tértől a Karmelitáig Karácsony Gergely felhívására.

Miután a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén átment a főpolgármester javaslata, amelyben Budapest fizetésképtelenségét nem mondták ki, de megerősítették az Állami Számvevőszék korábbi jelentésében foglaltakat, a főpolgármester a Clark Ádám térre hívott össze egy Büszkeségmenet II-t, hogy az elfogadott javaslatot átadják a Karmelitában.

A vonulásra a Fidesz nem jött el, bár ők legalább az ülésen részt vettek, ahogy Vitézy Dávid frakciója is távoltmaradt a sétától – cserébe a Clark Ádám téren megtekinthettük az AIDS-világnap alkalmából vörösre kivilágított Lánchidat, ami a podmaniczkys Gál József javaslata volt –, és a Tisza sem képviseltette magát, ők viszont már az ülésen sem vettek részt.

Fotó: Németh Dániel/444

A fáklyás menet komótosan tempóban fel is gyalogolt, hogy aztán a Karmelita sarkánál a főpolgármester beslisszoljon a kordon szűk nyílásán, és átadja a javaslatot az erre a feladatra kirendelt hölgynek, majd átvonultak a Sándor-palota előtti térre, ahol Karácsony a Kutyapárt szekérszínpadán tartott beszédet.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony a téren arról beszélt, hogy „csak magunkra számíthatott, de mindenkor, minden körülmények között számíthatunk egymásra”. „Azért vagyunk itt, mert Magyarország kormánya meg akarja roppantani a gerincünket, de mi ezt nem hagyjuk” – fogalmazott a főpolgármester, aki szerint Budapest kiköveteli magának a jussát. „A tét a város autonómiájának megőrzése” – mondta a főpolgármester.

Arra az abszurd helyzetre is felhívta a figyelmet, hogy miközben Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, hogy a kormány meg akarja menteni Budapestet, épp levontak 6,2 milliárdot a fővárosi önkormányzat számlájáról.

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony elmesélte, miért van nehéz anyagi helyzetben van a főváros a kormányzati sarcolás következtében, miközben rámutatott, mennyit költ a kormány Budapesten például a Sándor-palota és környéke kistafírozására.

Budapest csak azt kéri, hogy a kormány tartsa be a törvényeket és fizesse ki Budapestnek, amivel tartozik, „a többit mi megoldjuk” - mondta a főpolgármester.

Karácsony szerint „Budapest mindig megvédte magát… de Budapest nem csak túlélni akar, hanem élni is”. Ha a kormány továbbra sem tartja be a törvényeket, akkor keményebben lépnek majd fel – ígérte a főpolgármester, aki szerint ha kell, átmennek a falon.

A második Büszkeségmenet után lehet, hogy szükség lesz harmadikra is – vetette fel. „Januárban folytatjuk” – zárta beszédét Karácsony.

