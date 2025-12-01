Cooky az adózásról: Ami most van, jó, ahogy van! Nem szabad változtatni semmi!

„Mit gondolsz a többkulcsos adóról?” – teszi fel valaki a kérdést a francia származású, de évek óta Magyarországon élő és működő, Cooky néven rádiózó Szelba Christian George-nak, aki egy ideje a Fidesz-közeli celebek táborát erősíti.

„Ugh, najólvan, akkor elmondom nektek valamit. Ha valami jól működik, ne nyúl hozzá! Édesapám magyar volt, sajnos meghalt tíz évvel ezelőtt. De ő volt az a tipikus ember, aki mindig akar valami új, és arra jött egy pár év után, ha működött valamit, miért nyúltál bele? Na most olvastam, hogy az ellenzék akar változtatni, ami most megszoktunk. Gyerekek, barátkoztunk vele, tudjuk, hogy működik, miért akarnánk változtatni? Ami most van, jó, ahogy van! Nem szabad változtatni semmi! Nem nyúlunk semmihez, ami jól működik, jó? Oké? Tyhú, de okos voltam!”

– foglalta össze gondolatait Cooky. Aki audiovizuális formában is szeretné magáévá tenni mindezt, az alább megteheti: