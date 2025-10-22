Orbán Viktor celeb szupercsapattal hív a békemenetre, jó?

Holnap Békemenet, úgyhogy a miniszterelnök közösségi médiás csapata estére ledobta a bulváratomot. Bemutatkozik az álomcsapat, újra szól a hatlövetű:
Ők mind arra buzdítanak, hogy TE is legyél ott a Békemeneten, jó?
Annak, aki nem tudná: Vasvári Vivien modell, valóságshow-szereplő, és a miniszterelnök lányának barátnője. Szabó Zsófi műsorvezető, Gönczi Gábor tévés, aki tökéletesre fejlesztette az Orbán-interjúkat, Cooky rádiós, Kucsera Gábor kajakozó, Muri Enikő pedig énekes. Emellett mindannyian fideszesek is. Találkozunk ott! Videót itt.
Akit érdekel a Fidesz legújabb influenszer stratégiája, itt írtunk róla hosszabban.
Orbán Ráhel megünnepelte, hogy egy évvel ezelőtt nyitotta meg bababoltját. A bulin Tóth Gabi is ott volt.
A TV2 sztárkérdezője már errefelé tolja a miniszterelnököt. Gönczi igazi profi, aki ügyesen nem hozta még zavarba Orbánt azzal, hogy ő készített riportot az első magyar transznemű nemátalakító műtétjéről és 2010-es esküvőjéről.
A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak. T. Danny, Habony, Kkevin, Rogán, Jauri, Tiborcz, Pumped Gabo, Orbán, Valmar. Hesteg reklám, hesteg április.