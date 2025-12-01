Ezután az egészen meghökkentő sztrádabaleset után mindenki ki tudott szállni az autóból

„Egy baleset, melynek résztvevői csodával határos módon csak könnyű sérülésekkel szálltak ki az autóból” – írja közösségi oldalán az MKIF Zrt., amely meghökkentő videót publikált a közösségi oldalán. A felvételen egy autó előbb a belső, majd a külső szalagkorlátnak megy neki, miután a vezetője minden látható ok nélkül elveszíti a kontrollt. „Szerencsére a kerekeire érkezett a jármű, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Köszönjük azoknak, akik megálltak segíteni!” – olvasható a posztban.

A közzététel oka az adódó tanulságok levonásában keresendő, amelyekből jó néhány van az MKIF szerint:

Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.

Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van, és elő kell venni! Ne te keresgélj az autóban vezetés közben!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben, és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot. Csak ezek, így együtt adnak esélyt, hogy elkerüld a bajt!

Korábban több alkalommal is felhívtuk már a figyelmet a baleseti helyzetben rejlő veszélyekre, de sok embernél még mindig egy-egy baleset nézegetése, fotózása, videózása nyer a biztonságos közlekedéssel szemben.

Utóbbi ponthoz a magyarázat: a túloldalon megindult a „katasztrófaturizmus”, melynek „köszönhetően” minden ok nélkül belassult a pálya forgalma, és majdnem ráfutásos baleset lett belőle.