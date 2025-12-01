Három gyerek is meghalt, amikor lövöldözés volt egy szülinapi bulin Kaliforniában

Szombat este vált lövöldözés helyszínévé egy gyerek születésnapi bulija a kaliforniai Stocktonban, amelyben végül három gyerek és egy másik személy meghalt, tizenegyen megsebesültek. A feltételezett lövöldöző még szökésben van a CNN cikke szerint.

Heather Brent, a San Joaquin megyei seriffhivatal szóvivője szerint a sérültek között gyerekek és felnőttek is vannak, de a hatóságok nem hozták nyilvánosságra a kórházakba szállított áldozatok állapotát.

Fotó: BENJAMIN FANJOY/Getty Images via AFP

„Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehetett szó” – mondta Brent egy sajtótájékoztatón. „Ez egy nagyon aktív és folyamatban lévő nyomozás, és az információk továbbra is korlátozottak” – tette hozzá. Annyit elárult még, hogy a halálos áldozatok 8, 9, 14 és 21 évesek voltak.

A seriffhivatal közlése szerint a lövöldözés nem sokkal este 6 óra előtt történt a város északi részén. A bankett-terem, amely több vállalkozással, köztük egy Dairy Queennel is közös parkolót használ, egy családi ünnepséget rendezett, amelyről a nyomozók azt mondták, hogy egy kisgyermek születésnapi buliját rendezték 100-150 fő részvételével – mondta Brent.

A feltételezett elkövető elmenekült, és a hatóságok közben próbálják megtalálni a lövöldözés indokát is.