Itt a 444 kalendáriuma: súlyos ügyek és nagy pillanatok december minden napjára

Közeledik egy elképesztően intenzív év vége. Idén a magyar utcáktól a Fehér Házig mindenfelé felpörögtek a folyamatosan élőben közvetített események. Most következik az évértékelések szezonja, aztán egy szusszanásnyi karácsony után fordulatunk is rá a főműsorszámra, vagyis a 2026-os választási évre.

Az év utolsó hónapjára egy különleges kalendáriummal készültünk. Az év végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott. Büszkék vagyunk arra, hogy bőven volt annyi, hogy a hónap minden napjára jusson, és még így is lesznek nagy kimaradók.

Ahogy 2024 legfontosabb sztorija a kegyelmi ügy volt, úgy idén is egy gyermekvédelmi botrány, a Szőlő utcai igazgató bűnügye vált meghatározó politikai témává - a 444 pedig ennek bemutatásában is az élen járt. A történet számos alapvető fontosságú eleme nálunk jelent meg először, amiről pedig az év végére a miniszterelnök is elkezdett beszélni (vagyis hogy az egyik leginkább feszítő kérdés az, mit csinált vagy éppen nem csinált az ügyben a rendőrség éveken át), arról a 444 olvasói már júniusban értesülhettek. A kalendárium első napján így éppen a Szőlő utcai ügyet idézzük fel.

Idén készítettünk több helyszíni riportot Ukrajnában, köztük az orosz állam által végrehajtott szervezett gyerekrablásokról, ami a világban zajló, államilag szervezett bűncselekmények egyik legsúlyosabbika most. Voltak olyan cikkeink, a BKV-val és Mészáros Lőrinc óriásvállalatával kapcsolatban, amiket még a megjelenés napján lemondás és távozás követett. Készítettünk olyan felvételeket a NER-elitről, amikről aztán az egész ország beszélt, indítottunk rendszeres videós műsorokat, szerveztünk élő eseményeket, ezekből a nagy dobásokból év végéig minden nap felidézünk egyet az olvasóknak.

A lista messze nem lesz teljes, és vannak olyan teljesítmények, amik jellegüknél fogva nem férnek bele egy ilyen kalendáriumba, ettől még elengedhetetlenül fontosak. Például, hogy a 444 olvasói nemcsak ezeket a nagy sztorikat kapják meg, hanem az év minden napján reggeltől estig a legfontosabb híreket Magyarországról és a világból, ez pedig a napi hírügyeletesek és hírszerkesztők munkájának köszönhető. Vagy hogy vannak, akik a stúdiónkban dolgoznak azon, hogy megteremtsék a rendszeres műsoraink elkészülésének feltételeit.

A kalendáriumban szereplő cikkeket, videókat, fényképeket és podcastokat előfizetőinknek köszönhetően tudjuk elkészíteni. Ők teszik lehetővé, hogy ezeken az anyagokon tudjunk dolgozni. Ezt a kalendáriumot ezért elsősorban nekik szánjuk köszönetképpen.

