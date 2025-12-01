444 kalendárium #1: Megmutattuk, hogy a Szőlő utcai igazgató története sokkal többről szól, mint elsőre látszott

  • December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.
2025 egyik legfontosabb bűnügye Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai Javítóintézet letartóztatásának története. Az, hogy egy állami intézmény vezetőjét többek között prostitúcióra kényszerítés gyanújával tartóztatják le, önmagában is elképesztően súlyos lenne.

A 444 cikkei viszont az ügy kirobbanásától kezdve következetesen arról szólnak, hogy ez a történet ennél sokkal többről szól.

Bábel Vilmos cikkeiből kirajzolódik, hogy a Juhász Péter Pál körüli gyanús eseteket észlelő gyermekvédelmi szakemberek az elmúlt 10 évben újra és újra tettek erről bejelentéseket a hatóságok felé, ennek hosszú időn át mégsem volt következménye.

A kormány júniusban még azt hangoztatta, hogy Juhász letartóztatása nagy eredmény. Már akkor is igyekeztünk felhívni a figyelmet arra, hogy ez csak a történet egyik része. Év végére aztán Orbán Viktor is eljutott odáig, hogy a parlamentben beszélt arról, vizsgálni kell, miért nem volt következménye az első feljelentésnek.

Cikkeinkben elmondták a történeteiket azok, akiknek már évekkel korábban gyanús volt Juhász Péter. Megszólalt Juhász egykori áldozata, aki ellen még a kilencvenes években követett el szexuális erőszakot. És bemutattuk azt is, hogy az igazgató egy korábbi jelentés szerint rendszeresen tűnt fel egy 12 éves lány körül.

A cikkek mellett Bábel Vilmos két podcastunkban beszélt részletesen az ügyről.

Forrás

A Helyzet: van! élő műsorában és Közért című videós sorozatunkban is feldolgoztuk a történetet, az igazságügyi minisztert pedig szembesítettük azzal, hogy súlyos ellentmondások vannak az ügyben tett kormányzati jelentésében.

Forrás

A történetnek még messze nincs vége, a munkát folytatjuk. Egy ilyen ügy feltárása rengeteg időt, újságírói és szerkesztői munkát igényel az információk megszerzésétől annak ellenőrzésén át a történet közérthető feldolgozásáig. Ennek a munkának köszönhetően viszont a 444 olvasói hónapokkal a hivatalos közlések előtt tudhatták, hogy ez a történet sokkal többről szól, mint aminek elsőre látszott, és azt is pontosan be tudtuk mutatni, hogy amit a kormány állít ebben az ügyben, az sokszor nem stimmel.

