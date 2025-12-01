444 kalendárium #1: Megmutattuk, hogy a Szőlő utcai igazgató története sokkal többről szól, mint elsőre látszott

2025 egyik legfontosabb bűnügye Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai Javítóintézet letartóztatásának története. Az, hogy egy állami intézmény vezetőjét többek között prostitúcióra kényszerítés gyanújával tartóztatják le, önmagában is elképesztően súlyos lenne.
A 444 cikkei viszont az ügy kirobbanásától kezdve következetesen arról szólnak, hogy ez a történet ennél sokkal többről szól.
Bábel Vilmos cikkeiből kirajzolódik, hogy a Juhász Péter Pál körüli gyanús eseteket észlelő gyermekvédelmi szakemberek az elmúlt 10 évben újra és újra tettek erről bejelentéseket a hatóságok felé, ennek hosszú időn át mégsem volt következménye.
A kormány júniusban még azt hangoztatta, hogy Juhász letartóztatása nagy eredmény. Már akkor is igyekeztünk felhívni a figyelmet arra, hogy ez csak a történet egyik része. Év végére aztán Orbán Viktor is eljutott odáig, hogy a parlamentben beszélt arról, vizsgálni kell, miért nem volt következménye az első feljelentésnek.
Cikkeinkben elmondták a történeteiket azok, akiknek már évekkel korábban gyanús volt Juhász Péter. Megszólalt Juhász egykori áldozata, aki ellen még a kilencvenes években követett el szexuális erőszakot. És bemutattuk azt is, hogy az igazgató egy korábbi jelentés szerint rendszeresen tűnt fel egy 12 éves lány körül.
A cikkek mellett Bábel Vilmos két podcastunkban beszélt részletesen az ügyről.
A Helyzet: van! élő műsorában és Közért című videós sorozatunkban is feldolgoztuk a történetet, az igazságügyi minisztert pedig szembesítettük azzal, hogy súlyos ellentmondások vannak az ügyben tett kormányzati jelentésében.
A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban több jelzés is érkezett a rendőrségre korábban. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Erős pillanatok a parlamentben: amikor Kálmán Olga megkérdezte, vajon Balog Zoltán és Novák Katalin falazott-e a Szőlő utca igazgatójának, Orbán azt mondta, nem rossz a keresési irány, ezzel is kell foglalkozni. Plusz petesejt-donáció, újdörögdi kézigránát-baleset, kreténkedés és gusztustalanságok.
Mária még 14 sem volt, amikor a 90-es években együtt táborozott a Szőlő utcai javítóintézet későbbi igazgatójával, az akkor még egy gyermekotthonban dolgozó Juhász Péterrel. Eszébe sem jutott, hogy baj lehet abból, ha kettesben maradnak. A férfi mégis olyasmit tett, ami a mai napig hatással van Mária életére.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Mit lehet tudni a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójáról? Hány áldozat lehet? Milyen kapcsolatai lehettek? Podcast.
Nagyon sok a félinformáció, a csúsztatás az ügyben. Podcastunkban ezeket beszéltük át Bábel Vilmossal, aki hónapok óta dolgozik a témán.
Bosszút forral és összeesküvést kiált a Semjén Zsoltot ért vádak miatt a kormány. De ki ellen, és mi történt valójában? Darabokra szedjük a Szőlő utcai ügyet. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
Végigvettük az ügyet, ami miatt megtorlást kiáltott a Fidesz. Így bontakozott ki az év egyik legsúlyosabb bűnügyéből az év talán legnagyobb politikai botránya.
Tuzson Bence kormányzati jelentésben mondta ki, hogy Juhász Péter Pál ügyében nincs kiskorú érintett. Ez ellentmond több körülménynek is, amit a történetről tudni lehet. Amikor a parlamentben erről kérdeztük a minisztert, eljutott odáig: ezt a kérdést tisztázni kellene.