Lázár János általános vizsgálatot rendel el az összes állami beruházásnál

„Általános vizsgálatot rendelek el az összes állami beruházást illetően, hogy az alvállalkozók hogyan és mikor kapják meg a pénzüket” – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Lázárinfón, amelyet a Telex szemlézett.
Lázár elmondása szerint többen azzal keresték a hétvégén, hogy állami beruházásokon dolgozó alvállalkozók hosszú ideje nem kapják meg a pénzüket a fővállalkozóktól. Lázár azt ígérte, minden fővállalkozót elszámoltatnak, és akinek hasonló panasza van, az tegyen bejelentést a Közigazgatási Államtitkárságnál.
Július végén írtuk meg, hogy a leggazdagabb magyar eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a Mészáros legjövedelmezőbb cége. A V-Híd Zrt. éléről még aznap kirúgták Sárváry István vezérigazgatót. Hivatalosan közös megegyezéssel bonyolódott a távozás, de lapunk úgy tudja, a tulajdonos, Mészáros Lőrinc azután küldte el a cégvezetőt, hogy pár nappal a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a Mészáros Csoportnak. Sárváry helyét a szintén Mészáros-cég ZÁÉV-et irányító Deák Gábor vette át ideiglenesen. Mészáros Lőrinc aztán novemberben az Indexnek adott interjújában azt mondta, hogy ő sosem tűrné, hogy a fővállalkozók megkeserítsék az alvállalkozók életét, és hogy Sárváry közös megegyezéssel távozott, nem pedig Lázár János utasítására rúgták ki.
A V-Híd Zrt. Mészáros Lőrinc aranytojást tojó tyúkja, a birodalom ékköve, ami a legtöbb pénzt fialta a tulajdonosának az elmúlt években. Idén is kivette kis híján a teljes profitot belőle Orbán Viktor barátja. Közben milliárdokat követelnek tőle azok a magyar vállalkozások, amelyek a valóságban elvégezték az állami megbízásokat. A cégcsoport azonban nem fizet.
Sárváry István helyét Deák Gábor, a ZÁÉV vezérigazgatója veszi át ideiglenesen veszi át, aki amúgy a leggazdagabb magyar másik építőcégének, a ZÁÉV-nek is vezetője.
Leleplezte a 444-et is a legélesebb nyelvű dollármilliárdos.