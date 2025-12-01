Százmilliókat sikkasztottak a szakszervezet kasszájából, a pénz egy részét online szerencsejátékra pocsékolták el

Jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt vádolt meg két férfit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség. A vádlottak 2019 és 2023 között egy győr-moson-soproni járműgyár szakszervezetének vagyonából sikkasztottak több százmillió forintot.

A főügyészség közleménye szerint az egyik vádlottnak a – meg nem nevezett – járműgyár szakszervezetének elnökhelyetteseként, a másiknak tisztviselőként jogosultságai voltak a szakszervezet bankkártyája és bankszámlái felett, így csapolták meg azt. Az elnökhelyettes a pénzből Győrben és Tatabányán ingatlanokat vásárolt, majd ezeket a nyomozás elrendelése után a testvérének ajándékozta. A másik férfi a pénzt többek között online szerencsejátékra fordította, áll a közleményben.

Az ügyészség vádirata alapján börtönt és pénzbüntetést kaphatnak az érintettek.