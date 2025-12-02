Kizárják a szélsőjobboldali AfD-ből a férfit, aki Hitlerre emlékeztető beszédet tartott

A szélsőjobboldali AfD kizárja a tagjai közül Alexander Eichwaldot, aki Hitlerre emlékeztető stílusban adta elő a beszédét a párt ifjúsági szervezetének giesseni alakuló rendezvényén. Eichwald hadonászott az ujjával, és erősen jobboldali, éles hangú jelszavakat skandálva, erősen pergő R-hanggal beszélt. A német sajtó azóta is találgatja, hogy bizarr paródiát láttak-e vagy egy virtigli náciról van szó.

Az AfD helyi körzeti szervezetében már készülnek az eljárásra Eichwald pártból való kizárása érdekében. Maximilian Kneller Bundestag-képviselő szerint Eichwald csak néhány hete volt tagja az AfD-nek, alig ismerte valaki, „és akik ismerték, azt mondják, hogy soha nem pergette így az R-t”. Korábban feltűnésmentesen viselkedett, ami arra utal, hogy giesseni szereplése performansz lehetett. Az AfD-ben „azonnal egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni, hogy ahol csak lehet, megszabaduljanak tőle”.

A városi tanács honlapján hétfőre frissítették Eichwald adatait, ahol a néhány hete megalakult új városi tanácsban az AfD-frakció tagjaként szerepelt. Amíg a testület összetételét december közepén hivatalosan jóvá nem hagyják, frakció nélküli szakértőként tartják nyilván.

A felvételi beszélgetésen néhány héttel korábban semmi gyanús nem volt vele. „Teljesen normálisan viselkedett, az R-t sem pörgette” – nyilatkozta Alexander Parteck, az AfD herfordi körzeti elnöke. A színpadon azonban teljesen máshogyan lépett fel. (Spiegel)