Letartóztatták a Morrison's 2-ben történt emberölés gyanúsítottját

A 24.hu információi szerint letartóztatták azt a 28 éves férfit, aki szombat éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen két ütéssel végzett egy másik, 25 éves férfival. A bíróság a szökés-elrejtőzés veszélye miatt rendelte el a férfi letartóztatását.

A bíróság döntése ellen az ügyészség a bűnismétlés veszélyének megállapításáért, a gyanúsított és a védője pedig a letartóztatás elkerüléséért fellebbezett.

A gyanúsított és a sértett november 29-én késő este, külön-külön szórakozott egy fővárosi szórakozóhelyen. A gyanúsított minden különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után támadt rá a másik férfira. Kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy az a földre zuhant, eszméletét vesztette, majd az orvosi ellátás ellenére hamarosan elhunyt.

A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették. A 24.hu úgy tudja, hogy a gyanúsított, A. László egy erdélyi származású, de Magyarországon élő kőműves. A lap szerint a rendőrségi vallomásában elismerte, hogy megütötte áldozatát, de állítása szerint csak azért, mert az verekedni akart vele.